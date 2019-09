Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","shortLead":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","id":"20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e84-dff3-4b73-982c-d02f8925b84a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:16","title":"Szarkatámadásba halt bele egy biciklis Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár nemrég lesre futott egy parlamenti válaszban, amikor a Budapestet beterítő trágyaszagról kérdezték. Most a CEU-ról kapott kérdéseket, válaszában a személyeskedést sem mellőzte.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár nemrég lesre futott egy parlamenti válaszban, amikor a Budapestet beterítő trágyaszagról...","id":"20190916_ungar_peter_orban_balazs_allamtitkar_ceu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53f0af-871f-45cf-9904-7ac83c08a091","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_ungar_peter_orban_balazs_allamtitkar_ceu","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:35","title":"Hiába végzett Ungár Péter a CEU-n, az egyetem nem kaphat felmentést a szabályok alól – üzente az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Zsenialis_videon_a_tuzijatek_legszebb_pillanatai_es_Budapest_szepsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af99c7-a3b9-44dd-8807-20f544313383","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Zsenialis_videon_a_tuzijatek_legszebb_pillanatai_es_Budapest_szepsege","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:35","title":"Zseniális videón a tűzijáték legszebb pillanatai és Budapest szépsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","shortLead":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","id":"20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff7071-db9d-40fa-896a-bd281dc5a28f","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:25","title":"Nyolcvanezer háztartásban még mindig nincs áram Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b28699-e2b2-4750-8334-b7bf3d3c15d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Félmillió éve apró pattintott kőpengéket használt a vadászzsákmány feldolgozásához az előemberek közé tartozó Homo erectus egy közös izraeli-olasz régészeti kutatás szerint – jelentette a The Times of Israel.","shortLead":"Félmillió éve apró pattintott kőpengéket használt a vadászzsákmány feldolgozásához az előemberek közé tartozó Homo...","id":"20190914_izrael_eloember_pattintott_kopenge_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b28699-e2b2-4750-8334-b7bf3d3c15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de43c7f-f140-4f05-9030-eb7108f50ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_izrael_eloember_pattintott_kopenge_hasznalata","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:03","title":"500 000 éves felfedezést tettek Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon 15-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje - közölte a Mávinform.","shortLead":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár...","id":"20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43bbd0f-8187-4e3b-b4ee-01166a14aa32","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:08","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli Magyarországot az Oscar-versenyben. A második világháború után játszódó filmben egy családját vesztett orvos és egy szüleit vesztett kamaszlány különös kapcsolatát követhetjük végig. A film túl van az amerikai bemutatón, ahol igencsak kedvező volt a fogadtatása, a hazai mozikban szeptember végétől látható. Hogy kerül egy tévéfilm az Oscarra? Miért nem holokausztfilmről van szó? Mit mondott Edward Norton a Harcosok klubját homoerotikus filmnek tituláló újságírónak? Interjú Tóth Barnabással.","shortLead":"Tavaly a Susotázs című kisfilmje a tíz közé jutott, idén az Akik maradtak című nagyjátékfilmjével szintén ő képviseli...","id":"20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc661055-c031-47a6-9ba0-96f7dcfe9f80","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_toth_barnabas_interju_akik_maradtak_oscar_dij","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:00","title":"Tóth Barnabás: Mindig az van, hogy megjelennek a szörnyű nácik. Engem nem ez érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]