Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"513beefb-89d3-42af-80b2-2f8f5600414f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Superorganism nyolctagú formáció tagjai biztosan a legkúlabb emberek voltak a gimiben. Most velük éltük kicsit újra a kamaszkorunkat. ","shortLead":"A Superorganism nyolctagú formáció tagjai biztosan a legkúlabb emberek voltak a gimiben. Most velük éltük kicsit újra...","id":"20190813_Minden_ami_jo_volt_a_90es_evek_vegen_azt_megkaptuk_a_Szigeten_45_percben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513beefb-89d3-42af-80b2-2f8f5600414f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4efb067-f0f3-4fea-b91f-86c976da62f7","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_Minden_ami_jo_volt_a_90es_evek_vegen_azt_megkaptuk_a_Szigeten_45_percben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:12","title":"Minden, ami jó volt a 90-es évek végén, azt megkaptuk a Szigeten 45 percben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos csúcstelefonja.","shortLead":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos...","id":"20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2a8f5-b2e9-431b-9768-e5367385f7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:33","title":"Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","shortLead":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","id":"20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a2aa3d-ba33-49e0-960c-04c890456747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:18","title":"FINA-szabvány szerinti milliárdos uszodát építtet Velence, de nincs meg rá a pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","shortLead":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","id":"20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35d6ea-faff-4b78-8d25-b84e037dbabd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:36","title":"Megharapott egy szerb kamionos egy pénzügyőrt Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc1a5ed-4de5-4755-9917-061c522c7702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi felvételek Ausztráliából. ","shortLead":"Nem mindennapi felvételek Ausztráliából. ","id":"20190812_Rendesen_meglepodhettek_ezek_a_kenguruk_hogy_hoban_kell_ugralniuk__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc1a5ed-4de5-4755-9917-061c522c7702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c83277-7ee3-47a4-b3d9-795058e4d6ac","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Rendesen_meglepodhettek_ezek_a_kenguruk_hogy_hoban_kell_ugralniuk__video","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:14","title":"Rendesen meglepődhettek ezek a kenguruk, hogy hóban kell ugrálniuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat működtető cég, amelynek tulajdonosa helyi fideszes politikus. ","shortLead":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat...","id":"20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014244a0-a88e-4418-9a5f-18aacbdbb93a","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:00","title":"Jól kistafírozták közpénzből a Lázár „szürke hétköznapjairól” gyakran hírt adó helyi portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25. évfordulót. ","shortLead":"Eltelt negyed évszázad azóta, hogy levetítették a tévében a Jóbarátok első részét. Angliában méltón ünneplik a 25...","id":"20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19c36d-269a-4dbb-952a-e81139181e21","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_magyar_mozik_figyelmebe_ajanljuk_a_briteknel_nagyvasznon_vetitik_minden_idok_legjobb_sitcomjat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:09","title":"A magyar mozik figyelmébe ajánljuk: a briteknél nagyvásznon vetítik minden idők legjobb sitcomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított Edge böngészőjét, az újdonság bárkinek jól jöhet, legalábbis, ha ért angolul.","shortLead":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított...","id":"20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd7ecc3-c467-4230-a4b0-7cef1412cc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:03","title":"Hangosan olvas: hasznos funkció az iPhone-os Microsoft-böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]