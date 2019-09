Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó, ultrakonzervatív életmódot folytató amisoknál sört és hangfalakat. Pedig az ohiói rendőrök éppen ennek voltak szemtanúi. ","shortLead":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó...","id":"20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2dc22-ff2f-4032-80aa-2db57fcd353d","keywords":null,"link":"/elet/20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:06","title":"Sört és hangrendszert rejtegettek a lovaskocsijukban az amisok – elszaladtak a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pisztoly meg volt töltve.","shortLead":"A pisztoly meg volt töltve.","id":"20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c6a17c-58cd-41c5-88e0-211e98ada522","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:37","title":"Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valamennyien hőgutát kaptak.","shortLead":"Valamennyien hőgutát kaptak.","id":"20190918_japan_hoseg_hoguta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e401fbe-dd3d-49b1-b226-dabdd7b72d60","keywords":null,"link":"/elet/20190918_japan_hoseg_hoguta","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:40","title":"Egy hét alatt 4000 ember került kórházba a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az I. kerületben Nagy Gábor Tamást szorongatja az összellenzéki jelölt, V. Naszályi Márta.","shortLead":"Az I. kerületben Nagy Gábor Tamást szorongatja az összellenzéki jelölt, V. Naszályi Márta.","id":"20190919_Fideszesnek_hitt_budai_keruletben_fejfej_mellett_a_kormanyparti_es_az_ellenzeki_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dca7e4c-8657-4eec-ba97-cf1813a09b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fideszesnek_hitt_budai_keruletben_fejfej_mellett_a_kormanyparti_es_az_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:25","title":"Fideszesnek hitt budai kerületben fej-fej mellett a kormánypárti és az ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc súlyos betegen próbálták ki, és meglepő volt az eredmény. ","shortLead":"Tizenkilenc súlyos betegen próbálták ki, és meglepő volt az eredmény. ","id":"20190919_A_szivritmuszavarra_is_a_sugarkezeles_lesz_a_terapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5565d590-d5b2-48f4-8703-76cc0f09f159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_szivritmuszavarra_is_a_sugarkezeles_lesz_a_terapia","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:59","title":"A szívritmuszavarra is a sugárkezelés lesz a terápia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton. Az erről készült felvételről most adtak ki hivatalos állásfoglalást.","shortLead":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton...","id":"20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c87ae5-d860-49c6-a766-672715b09a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:17","title":"Megszólalt Amerika: valódiak a furcsa repülő tárgyról készült videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint hihetetlen eredményt ért el.","shortLead":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint...","id":"20190919_vivo_nex_3_antutu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a22e5f5-2ab2-4a05-ba68-8012b872ab0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vivo_nex_3_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:52","title":"Letarolta a mezőnyt egy új mobil, ez most a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","shortLead":"A műszaki mentés várhatóan csütörtök reggelig tart majd.","id":"20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f8dc7c-587e-42f1-8570-327d29ad6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfae1e2-b016-4f6d-be76-651d7a70d7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_kisiklott_tehervonat_miskolc_tiszai_palyaudvar_mav_keses","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:26","title":"Kisiklott egy tehervonat Miskolcon, késések vannak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]