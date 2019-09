Ingyen tölthető a Grand Theft Auto: San Andreas, az egyik legjobb GTA

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","shortLead":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","id":"20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158e474d-fd3a-4c7d-b5ed-a4c543eb9461","keywords":null,"link":"/sport/20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:47","title":"Nikolics ismét gólt szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","shortLead":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","id":"20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38e8ca-61c4-4e8c-9620-327edccefd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:05","title":"Több mint 10 milliárdból tenné vonzóvá a Tisza-tavat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergelyt válthatja.","shortLead":"Gulyás Gergelyt válthatja.","id":"20190918_Kosa_Lajos_ismet_a_Fidesz_alelnoke_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128acb46-b92b-4f43-b30f-bde417b58203","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Kosa_Lajos_ismet_a_Fidesz_alelnoke_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:30","title":"Kósa Lajos ismét a Fidesz alelnöke lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","shortLead":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","id":"20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821287b1-28cd-431b-847d-2467dfa82a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:51","title":"Krasznahorkai regényét is jelölték az amerikai Nemzeti Könyvdíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány Budapest-államtitkára új követelményekkel állt elő, ezért át kell dolgozni a Dél-Budát Dél-Pesttel összekötő út már elkészült terveit. A munka így alaposan megdrágult.","shortLead":"A kormány Budapest-államtitkára új követelményekkel állt elő, ezért át kell dolgozni a Dél-Budát Dél-Pesttel összekötő...","id":"20190917_budapest_duna_galvani_hid_utepites_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ab91b-6bfb-4e5a-bed4-3553e244112e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_budapest_duna_galvani_hid_utepites_tervezes","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:25","title":"Drágult pár százmillióval az új budapesti Duna-hidakon átvezető út tervezése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most mi is közéjük fogunk tartozni. Hol van az állam, hogy megvédjen minket?\" – ezzel kezdte a történetét a Hős utca egyik lakója azon az utcafórumon, amelyet a velük foglalkozó civilek szerveztek Kőbányán, mert a hivatalos utakon nem kaptak jogorvoslatot, de még válaszokat is alig.","shortLead":"\"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most...","id":"20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c509ac-c055-47a1-8b87-4b29154904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_A_torveny_erejevel_rabolnak__nem_hallgattak_meg_a_Hos_utcai_lakokat_elmondtak_hat_mindenkinek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Hős utcai lakáspolitika: „A törvény erejével rabolnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy állami cég. Ehhez képest a lengyel vállalatok már ott vannak minden magyar plázában, lengyel légitársasággal repülünk a tengerentúlra, és cseh mobilcéggel hívjuk fel egymást.","shortLead":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy...","id":"20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eb43947-c4c7-422a-a670-a21ecc18f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5fdb9-78d1-4451-926f-ce5340190e21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_magyar_cegek_versenyben_coface_multik_allami_monopoliumok","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:20","title":"A magyar cégek jól teljesítenek – bár jórészt nem magyarok, és nem versenyben küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]