[{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Uniós összehasonlításban az alacsony végzettségű magyarok munkanélkülisége csak a középmezőnyre elég. A felsőfokú végzettségűek munkanélkülisége viszont majdnem a legalacsonyabb az egész EU-ban.","shortLead":"Uniós összehasonlításban az alacsony végzettségű magyarok munkanélkülisége csak a középmezőnyre elég. A felsőfokú...","id":"20190920_Hiaba_mostoha_gyerek_a_Fidesznel_a_felsooktatas_a_diplomasok_miatt_fest_olyan_jol_a_magyar_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:15","title":"Hiába mostoha gyerek a Fidesznél a felsőoktatás, a diplomások nyomják le a munkanélküliséget" Szalmonellafertőzésre gyanakodnak.","shortLead":"A debreceni kórház közleménye szerint mindenkinek stabilizálták az állapotát, ketten haza is mehettek...","id":"20190921__330_gyerek_tomeges_rosszullet_hajdusamsoni_iskola","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:03","title":"Kiderült, mi okozhatta 330 gyerek rosszullétét a hajdúsámsoni iskolában felkerültek...","id":"20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:03","title":"Jóval a bejelentése előtt letöltheti a Google Pixel 4 háttérképeit" hivatkozva.","shortLead":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég...","id":"20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:57","title":"Jó hírt kapott a Richter" gasztropszichológussal.","shortLead":"Étkezési zavarokról beszélgettünk a hvg.hu podcastjában Forgács Attila gasztropszichológussal.","id":"20190921_Fulke_A_magyarok_addig_esznek_amig_van_mit_de_jon_majd_az_ehinseg","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:45","title":"Fülke: A magyarok addig esznek, amíg van mit, de jön majd az éhínség 15:39","title":"A polgármester ajánlja a receptet az \"ingyen\" krumpli mellé Újbudán" jegyzéke.","id":"20190920_A_csardas_es_a_gyapjuhimzes_is_a_szellemi_kulturalis_orokseg_resze_lett","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:52","title":"A csárdás és a gyapjúhímzés is a szellemi kulturális örökség része lett" visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök"