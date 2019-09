Több bejelentést is tesz holnapi rendezvényén a Xiaomi. Bemutatja a Mi MIX Alpha és a Mi 9 Pro 5G okostelefont, a Mi TV Pro 8K-t és a legújabb MIUI 11 felületet. A gyártó már korábban is megszellőztetett néhány specifikációt a Mi MIX Alpháról, arról viszont idáig csak találgatások voltak, hogy vajon tényleg megkapja-e a készülék az okostelefonok történetének eddigi legnagyobb kameraszenzorát.

A Xiaomi most maga erősítette meg a kínai közösségi oldalon, a Weibón, hogy a Mi MIX Alphába a Samsung ISOCELL Bright HMX érzékelő kerül, amely támogatja a 108 MP-es felbontást. Egyébként korábban is volt már hasonló partnerségi kapcsolat a Samsung és a Xiaomi között: a Redmi Note 8 Pro a Samsung 64 MP-es ISOCELL GW1 érzékelőjét kapta. A Xiaomi közzétett a Mi MIX Alpha telefonnal készített képekből is néhányat, ezek felbontása 12032 x 9024 pixel (kb. 40 MB-os fájlméret), és állítólag még nyolszoros nagyítás után is teljesen tiszta és részletgazdag marad a kép.

Jelenleg úgy tudni, hogy a telefonnak 90 Hz frissítési frekvenciájú 2K kijelzője lesz (egy ügyes megoldásnak köszönhetően akár 100 százaléknál is nagyobb kijelző-test aránnyal), Snapdragon 855+ lapkakészlet dolgozik majd benne 12 GB RAM társaságában, és a tárhely akár 1 TB is lehet.

