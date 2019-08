Az új mobilok bemutatásának egyik fő pontja a készülék kamerájával kapcsolatos jellemzők ismertetése. Nincs ezen semmi meglepő: olyan korban élünk, amikor a nálunk lévő eszközzel mindent lefotózgatunk, így a gyártók a kamerás okosságokra is mindtöbb hangsúlyt fektetnek.

A verseny egy ideje beállt, majd a napokban a 64 MP-es technológiát is bemutatták. Ezt emelte aztán új szintre egy vasárnapi hír, amely szerint a Xiaomi egészen 108 megapixelre tornázná fel saját szenzorját. A hír igaz volt, tényleg ilyenen dolgoznak, sőt: elkészült. A fejlesztése lelke egy ISOCELL Bright HMX névre hallgató chip, amit a Samsunggal közösen hozott tető alá a Xiaomi. Mindezt nagyon apró pixelek belezsúfolásával érték el a gyártók.

© Samsung

Szinte hihetetlen, mi mindenre képes így a technika: akár 12032 x 9024 pixel felbontású képeket is lehet majd készíteni, de az újfajta szenzor a videózás terén is érezteti majd hatását: 6K-s videókat lehet majd vele rögzíteni, méghozzá 30 kép/másodperc sebességgel. Ez esetben 6016 × 3384-es felbontásról beszélünk. Ez még a mai, 4K-s videókat lövő mobilok korában is komoly előrelépésnek tűnik, de persze várjuk meg az első teszteket.

A Samsung-Xiaomi-együttműködésben készülő chip kapcsán azonban nem árt tudni, hogy a 108 MP-es szenzor csak papíron tűnik óriásinak, a vele előállítható képek ugyanis valójában egy 27 megapixeles szenzor munkájának tekinthetők. A változás viszont így is érzékelhető lesz: az Engadget azt írja, az alkalmazott Tetracell technológia miatt a szenzor négy pixelről gyűjti be a fényt, így rosszabb körülmények között is remek képek készíthetők.

Az új chipek a kollaboráció okán elsőként a Xiaomi és a Samsung eszközeiben kezdenek majd hódítani, ráadásul nem is sokára: a tömeggyártás még ebben a hónapban elindul. A technikát ezután valószínűleg más gyártók is kölcsönveszik. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pixelek növelgetése önmagában nem jelent garanciát a jó képminőségre. A szakértő ráadásul úgy találja, már a 64 MP-es kamera is teljesen felesleges.

