Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első panaszok csak benzines autósoktól érkeztek, ezért a gázolajoszlopot nem zárták le. Pedig akkor ott benzin folyt dízel helyett.","shortLead":"Az első panaszok csak benzines autósoktól érkeztek, ezért a gázolajoszlopot nem zárták le. Pedig akkor ott benzin folyt...","id":"20190927_Plusz_egy_napig_tankoltak_felre_dizelt_az_autosok_a_Shell_kutnal_mert_a_cegnel_az_hittek_csak_a_benzint_csereltek_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365349ae-4f99-4fbc-bef7-8656c998cdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Plusz_egy_napig_tankoltak_felre_dizelt_az_autosok_a_Shell_kutnal_mert_a_cegnel_az_hittek_csak_a_benzint_csereltek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:31","title":"Plusz egy napig tankoltak félre a dízelautósok a Shell kútnál, mert a cégnél azt hitték, csak a benzint cserélték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc7262-c6d3-41a6-ab64-06393204bbe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marek Esper védelmi miniszter a Szaúd-Arábia elleni legutóbbi támadásokkal magyarázta a lépést.","shortLead":"Marek Esper védelmi miniszter a Szaúd-Arábia elleni legutóbbi támadásokkal magyarázta a lépést.","id":"20190926_Az_Egyesult_Allamok_radart_es_Patriot_raketakat_kuld_SzaudArabiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc7262-c6d3-41a6-ab64-06393204bbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89279822-a2f0-4091-be5b-7d714e1960c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Az_Egyesult_Allamok_radart_es_Patriot_raketakat_kuld_SzaudArabiaba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:55","title":"Az Egyesült Államok radart és Patriot rakétákat küld Szaúd-Arábiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek gyártójával szeretne együttműködni.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek...","id":"20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232506ff-fd38-42f1-a354-ca822fcb436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:33","title":"Mintha Ray-Ban lenne, olyan lehet a Facebook szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38512406-8904-4edc-b1cc-157c4aa3e801","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:04","title":"Főzzön velünk! – lazacos, avokádós mákos bagel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60edc37-2973-4aff-9483-bbf878c50560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érzelmes látogatás vár rá Angolában.","shortLead":"Érzelmes látogatás vár rá Angolában.","id":"20190927_Harry_herceg_az_anyja_Diana_hercegno_nyomdokaiba_lep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60edc37-2973-4aff-9483-bbf878c50560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7d869-df5b-473c-8786-99f8558cc4b2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Harry_herceg_az_anyja_Diana_hercegno_nyomdokaiba_lep","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:14","title":"Harry herceg az anyja, Diana hercegnő nyomdokaiba lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","shortLead":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","id":"20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d28e55-1767-4745-8fce-e571a28c54d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:44","title":"Felújítják a csepeli HÉV-et, a Kálvin térig járnak majd a szerelvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol vannak a határok.","shortLead":"Máshol vannak a határok.","id":"20190926_Gulyasnak_nem_sok_a_hazaarulozas_Tarlosnak_viszont_igen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade06e9-3222-43cf-8270-09c63958d6e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Gulyasnak_nem_sok_a_hazaarulozas_Tarlosnak_viszont_igen","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:33","title":"Tarlósnak sok volt a hazaárulózás, Gulyás Gergelynek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok alkalmazásnál használható éjszakai/sötét módot kap a népszerű képmegosztó, az Instagram felülete is. Először az androidosok tapasztalhatják a fényfogyatkozást.","shortLead":"A sok alkalmazásnál használható éjszakai/sötét módot kap a népszerű képmegosztó, az Instagram felülete is. Először...","id":"20190926_instagram_ejszaka_sotet_mod_android_10_ios_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c159a-fca1-4dd0-a155-cfbe8a5439ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_instagram_ejszaka_sotet_mod_android_10_ios_13","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:03","title":"Az Instagram el fog sötétülni – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]