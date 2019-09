Néha nehéz csak úgy ötletszerűen kiválasztani, hogy mit nézzünk előfizetéses streaming szolgáltatónk kínálatából. Azonban kéznél a segítség: a LazyDay nevű ingyenes webszolgáltatás ebben a döntésben segít. Igaz, csak a Netflix és az Amazon Prime Video szerepel a listáján, viszont még így is óriási a tartalomkínálat: ez a katalógus több mint 130 ezer filmet és sorozatot ölel fel a legújabbaktól kezdve visszamenve az időben egészen 1900-ig.

Ezt a tartalmat több mint 80 ezer címkével, illetve kulcsszóval látták el. Kategóriák szerint kereshetünk a filmek között, fő kategóriákként például lejátszási platform, műfaj, értékelés és a megjelenés éve alapján, de persze ott vannak azután az alkategóriák is, aminek elsősorban a műfajnál vesszük nagy hasznát.

Az oldalra fellépve egy átlátható felhasználói felülettel találkozunk, a bal oldalon láthatók a szűrási feltételek, többek között a kategóriák, valamint a streaming platform (Netflix, Amazon Prime Video) is. Ez utóbbiakból természetesen mindkettőt is választhatjuk. További szűrőket is beállíthatunk például az IDMb értékelés alapján vagy egy csúszkán a megjelenési időt is meghatározhatjuk. Természetesen a filmeket és a sorozatokat is elkülöníthetjük egymástól. Ha választottunk egy tartalmat, megkapjuk a tartalom rövid (angol nyelvű) leírását, és megnézhetjük a hivatalos beharangozó YouTube-videót. Még egy nézőképekkel kibővített listát is kapunk azokról a tartalmakról, amelyek – a választásunk alapján – érdekelhetnek.

Egy Google gomb is van az oldalon, ha erre kattintunk, akkor a Google keresőjébe jutunk, amely természetesen a választott filmmel kapcsolatos találati eredményeket mutat. Még az IMDb-értékeléseket is elolvashatjuk. Amennyiben készítünk LazyDay-fiókot, akár egy megfigyelőlistába is felvehetjük a kiszemelt tartalmat.

