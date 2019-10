Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével kisebb-nagyobb összegek küldhetők egymásnak.","shortLead":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével...","id":"20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13236ad-8ca3-46bd-8fe3-c81f13a99f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","timestamp":"2019. október. 03. 15:13","title":"Új szolgáltatás indul a Viberen, pénzt lehet vele küldeni a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjtötték a legsikeresebben terjesztett összeesküvés-elméleteket és álhíreket, amelyekkel Greta Thunberget próbálják lejáratni.","shortLead":"Összegyűjtötték a legsikeresebben terjesztett összeesküvés-elméleteket és álhíreket, amelyekkel Greta Thunberget...","id":"20191002_Greta_Thunberg_hoax","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7d0ade-b1bb-4618-ad0d-f64a5a06ec68","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Greta_Thunberg_hoax","timestamp":"2019. október. 02. 12:37","title":"Greta Thunberg Soros katonája, az Iszlám Állam embere – van még vadabb hazugság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","shortLead":"Négy év után új stúdiólemezzel jelentkezik Ákos. Az album címe Idősziget.","id":"20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a76b2-cc25-4fd2-b904-38ca68a2ef1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Uj_albummal_jelentkezett_Akos","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Új albummal és klippel jelentkezett Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken.\r

","shortLead":"A nemrég lezajlott orosz-ukrán fogolycserét követően most már választást terveznek a jelenleg oroszpárti szakadárok...","id":"20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48470845-8aae-4a0f-ab8b-bad6a2c7fd49","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Attores_Ukrajnaban_kulonleges_statust_kaphat_KeletUkrajna","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Áttörés Ukrajnában, különleges státust kaphat Kelet-Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tiborcz István erősít az ingatlaniparban és parkoltatni is fog.","shortLead":"Tiborcz István erősít az ingatlaniparban és parkoltatni is fog.","id":"201940_lonyay_29_projekt_tiborcz_ujabb_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970ade65-0d23-4b5e-b0b1-6825972ef56a","keywords":null,"link":"/360/201940_lonyay_29_projekt_tiborcz_ujabb_cege","timestamp":"2019. október. 03. 13:30","title":"Tovább épül Orbán Viktor vejének cégbirodalma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85ccebb-7590-47bd-8331-895b3015969a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan segíthet a szülő, ha szeretné jobban érteni gyerekét?","shortLead":"Hogyan segíthet a szülő, ha szeretné jobban érteni gyerekét?","id":"20191003_6_dan_gyereknevelesi_tipp_es_boldogabb_lesz_a_gyermeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85ccebb-7590-47bd-8331-895b3015969a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfd7e8-d7b7-4ceb-9c40-67e9eb8484fd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191003_6_dan_gyereknevelesi_tipp_es_boldogabb_lesz_a_gyermeke","timestamp":"2019. október. 03. 12:10","title":"6 dán nevelési tipp, és boldogabb lesz a gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","shortLead":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","id":"20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf96ee-2adb-4494-b31a-ff55be9dffc7","keywords":null,"link":"/sport/20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","timestamp":"2019. október. 03. 14:06","title":"Meghalt Csík Ferenc volt válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Salzburg magyar játékosa büszke és csalódott is egyszerre a Liverpool elleni meccs után.","shortLead":"A Salzburg magyar játékosa büszke és csalódott is egyszerre a Liverpool elleni meccs után.","id":"20191003_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3092712d-91c4-4fa0-9f25-805387917ad6","keywords":null,"link":"/sport/20191003_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_liverpool_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. október. 03. 10:27","title":"Szoboszlai: Kikaptunk, de legalább tudjuk, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]