[{"available":true,"c_guid":"82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","shortLead":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","id":"20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c7673c-0c85-411f-9068-cac7fb8c7693","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 06. 20:21","title":"Tíz kilométeres hamuoszlopot küldött a levegőbe a Sivelucs - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","shortLead":"Akár több hasonló, jachtos bulira is futhatta a pénzből. ","id":"20191008_Kiderulhetett_mibol_bulizhattak_Borkaiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9167f820-fa4c-49a7-b0d1-d4002d690fc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Kiderulhetett_mibol_bulizhattak_Borkaiek","timestamp":"2019. október. 08. 11:31","title":"A buli előtt negyedmilliárd forintot vettek ki a Borkai Zsolt barátjához kötődő cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e40d85-3c23-4fcd-ba6f-06aa1a7cb3bc","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","timestamp":"2019. október. 07. 10:52","title":"Főzzön velünk! – eritreai zigni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","shortLead":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","id":"20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d456318-fa51-45bc-806c-9f5e65173706","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","timestamp":"2019. október. 08. 09:03","title":"Klímaváltozás miatt tűnhetett el a víz a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet, ugyanis a 2006 előtti Alstom-szerződésekből mintegy 36 milliárd forintot pereltek vissza.","shortLead":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet...","id":"20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2993c0-645f-460f-9ff0-d19518a671b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","timestamp":"2019. október. 07. 10:49","title":"Tarlós kimondta: jövőre légkondis lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek keverednek hihetetlen, de igaz hírekkel.","shortLead":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek...","id":"20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9a11b9-3820-4c03-9481-ddc9e1f29e0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","timestamp":"2019. október. 07. 00:03","title":"Hackerek tényleg ellopták a Zente kezelésére gyűjtött pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]