Egy frissítésnek hála már nem csak a Sony telefonjaira vetíthető ki a PlayStation 4-es játékok képe, a funkció az androidos eszközökre is megérkezett.

Új rendszerfrissítést tett elérhetővé PlayStation 4 konzoljaihoz a Sony. A 7.0-ás csomagban a kisebb változtatások mellett két fő újdonság várja a játékosokat. A gyártó egyrészt bővítette partyrendszerét, amely a korábbi 8 helyett immár 16 felhasználót képes kezelni, emellett javítottak a csoport hangminőségén, a csatlakozás pedig még stabilabbá vált.

A frissítéshez tartozó másik nagy ajándék a Remote Play funkció kiterjesztése, amely immár minden olyan androidos eszközt támogat, amely a rendszer legalább 5.0-ás verzióját futtatja. A Remote Play segítségével táblagépre vagy okostelefonra tükrözhető a PlayStation 4-en megjelenített tartalom, így a játékok képe és hangja is. Mivel az adattovábbítás interneten zajlik, a csatlakozáshoz gyors wifi-hálózatot érdemes használni.

A felhasználók hosszú ideje kérlelték már a Sonyt, hogy az androidos eszközökre is terjessze ki a Remote Playt, az eddig ugyanis csak a gyártó Xperia telefonjaival működött. A támogatást később az iOS is megkapta, így egy ideje már az Apple gyártotta laptopok képernyője is használható arra, hogy a PS4-es játékok ne a tévén, hanem egy Macen jelenjenek meg.

A funkció főleg azoknál a háztartásoknál jöhet jól, ahol egyetlen tévékészülék és/vagy monitor van, és rendszeres vita tárgya, ki ül épp előtte.

