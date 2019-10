Nincs még vége a Hearthstone-játékos Blitzchung ügyének, akit napokban azért büntetett meg a Blizzard, mert egy videós interjúban a hongkongi tüntetők támogatására szólított fel. Az amerikai játékstúdió lenullázta a gamert, elvették a nyereményét, és a jogát is, hogy újabb versenyen induljon.

A döntés miatt a játékosok háborút hirdettek a Blizzard ellen, amely mostanra az amerikai Fight for the Future szervezet figyelmét is felkeltette. Az aktivisták Gamers For Freedom néven új mozgalmat is alapítottak, mellyel egy világméretű tiltakozást szeretnének megvalósítani. Az eseménysorozat támogatói bojkottálni fognak minden olyan piaci szereplőt, amelyeknek – szerintük – nem fontosak az olyan alapvető emberi jogok, mint a szólásszabadság.

© Gamers For Freedom

A mozgalomhoz egy weboldal is készült, ahol azoknak a játékcégeknek a nevei láthatók, amelyek büntetéssel sújthatják a felhasználókat, ha azok (a szabályzatukkal ellentétes) politikai tartalmú nyilatkozatot tesznek. A listára az Electronic Arts (EA), a Microsoft, a Nintendo, a Ubisoft és a Sony is felkerült. Ezek neve mellett piros jelzés látható, míg a cenzúrát garantáltan nem alkalmazókat zöld szín jelzi. Ezekből egyébként mindössze kettő van, az Epic Games és az Immutable.

A szervezők egy petíciót is megfogalmaztak, amelyet bárki aláírhat, aki támogatná őket tevékenységükben. A tüntetők ehhez másfajta segítséget is ajánlanak: azt kérik, ha valakinek szimpatikus, amiért küzdenek, egyszerűen válasszon más játékot, mint amit például a Blizzard forgalmaz. Hiszen az is egy kifejezése annak, hogy elítéli a történteket.

© Fight for the Future

Röviddel a szervezet céljainak bejelentése után a Blizzard közleményt adott ki. Ebben egyrészt ígéretet tettek rá, hogy Blitzchung büntetését a korábbi 12 helyett 6 hónapra csökkentik, másrészt a pénzét is visszaadják neki. A közleményben ugyanakkor arról is írtak, hogy a hivatalos közvetítéseknek a versenyről kell szólnia, aki ezt megszegi, annak büntetés jár. A Blizzard azt is hangsúlyozta, hogy Blitzchung szankcionálásának nem volt köze a cég Kínával kötött együttműködéséhez.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.