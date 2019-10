Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","shortLead":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","id":"20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8982baf5-6518-45c4-9424-bd56384f866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","timestamp":"2019. október. 18. 11:22","title":"Óriási dézsát vitt az utánfutóján egy magyar sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","shortLead":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","id":"20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4f734-3fcd-4f61-9ae6-1ab0c95c49ea","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 18. 05:10","title":"Marad az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás online lesz hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott.","shortLead":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás...","id":"20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15c8a3-a0fa-4586-9f36-8a84f0b43381","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","timestamp":"2019. október. 17. 10:25","title":"Ezt sugározta a Szabad Európa 1956 októberében: most percről percre végighallgathatjuk a történelmi adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Katalin és Vilmos Iszlamabadba utazott volna Lahoréből, de a rossz idő miatt képtelen volt leszállni a brit királyi légierő gépe, vissza kellett fordulniuk.\r

","shortLead":"Katalin és Vilmos Iszlamabadba utazott volna Lahoréből, de a rossz idő miatt képtelen volt leszállni a brit királyi...","id":"20191018_Turbulencia_villamok_25_perc_helyett_ket_oras_remalom_lett_a_brit_hercegi_repulout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468114-d770-41a5-b48f-28b61aa4cbf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Turbulencia_villamok_25_perc_helyett_ket_oras_remalom_lett_a_brit_hercegi_repulout","timestamp":"2019. október. 18. 15:01","title":"Turbulencia, villámok: 25 perc helyett kétórás rémálom lett a brit hercegi repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ő lesz az intézmény első női vezetője.","shortLead":"Ő lesz az intézmény első női vezetője.","id":"20191018_Jovahagytak_Christine_Lagardeot_az_Europai_Kozponti_Bank_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb560dd-8c41-4e84-9406-832f41b6a9c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_Jovahagytak_Christine_Lagardeot_az_Europai_Kozponti_Bank_elen","timestamp":"2019. október. 18. 12:46","title":"Jóváhagyták Christine Lagarde-ot az Európai Központi Bank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felvételeket a férfi lakásában találták meg, a laptopjának merevlemezén.","shortLead":"A felvételeket a férfi lakásában találták meg, a laptopjának merevlemezén.","id":"20191017_Gyermekporno_miatt_felfuggesztett_bortonre_iteltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cec9745-ef92-4e76-993a-55378530916f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Gyermekporno_miatt_felfuggesztett_bortonre_iteltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 17. 10:45","title":"Gyermekpornó miatt felfüggesztett börtönre ítéltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd az eddig az MTA kutatóintézeti hálózatáért küzdő szervezet, hogy hol sérül az oktatás, kutatás szabadsága, és a jogszabályokat is figyelni fogja. Ehhez aktivisták csatlakozását várja.","shortLead":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd...","id":"20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b5ba4a-3a09-439e-9fb0-be2656b1563f","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","timestamp":"2019. október. 18. 14:38","title":"\"Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!\" - egyesületként folytatja az ADF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]