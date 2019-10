A Samsung a kijelző alá tette be az ultrahangos ujjlenyomat-olvasót legújabb csúcstelefonján, a Galaxy S10-en, de a fejlesztéssel már korábban sem volt minden rendben: egy felhasználó könnyen át tudta verni a szenzort, és most újabb incidens okoz fejfájást a dél-koreai gyártónak.

Eredetileg a The Sun brit bulvárlap írta meg, hogy egy nő azzal az ujjával is fel tudta oldani a készüléket, amelyet előtte nem regisztrált a mobilon. Mivel nagyon meglepődött, arra kérte férjét, próbálja ki ő is, a telefon pedig neki is engedélyezte a hozzáférést. Először nem értették, mi lehet a gond, de aztán fény derült a turpisságra:

a mobil képernyőjére egy olcsó, mindössze pár száz forintos fóliát raktak.

Korábbi beszámolók szerint egyes kijelzővédők képesek megzavarni a Galaxy S10-ek ujjlenyomat-olvasóját azáltal, hogy a képernyő és a fólia között rés marad. Az nem világos, hogy most is erről van-e szó, a Samsung mindenesetre jelezte: a probléma valós, és hamarosan javítják. A gyártó mindezt szoftverfrissítéssel tervezi megoldani – írja az Engadget.

A hibát felfedező brit nő, Lisa Neilson a The Sun-nak azt mondta, a helyzet azért is aggasztó, mert a telefonján banki alkalmazások is megtalálhatók. Ha a készüléke rossz kezekbe kerülne, az illető ezekhez az adatokhoz is hozzáférést szerezhetne.

A súlyos hiba miatt a dél-koreai KaKao Bank arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a javításig kapcsolják ki az ujjlenyomat-olvasó általi azonosítást – írja a BBC. A Galaxy S10 arcszkenneres és hagyományos jelkódos védelmet is támogat, ezek rendben működnek.

