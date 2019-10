Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autóval ütközött egy motoros Csengelénél, az M5-ös Röszke felé vezető részét lezárták, terelik a forgalmat.","shortLead":"Autóval ütközött egy motoros Csengelénél, az M5-ös Röszke felé vezető részét lezárták, terelik a forgalmat.","id":"20191018_Halalos_motorbaleset_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab70f12c-0d2f-40ac-957c-680f172dca08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Halalos_motorbaleset_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 18. 17:27","title":"Halálos motorbaleset az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy már elfogadott törvény és egy most beterjesztett módosító indítvány alapjaiban befolyásolhatja a brit kilépés menetét. ","shortLead":"Egy már elfogadott törvény és egy most beterjesztett módosító indítvány alapjaiban befolyásolhatja a brit kilépés...","id":"20191019_brexit_brit_parlament_letwin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea87eb-1817-43ea-91f2-14c0c6c92b82","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_brexit_brit_parlament_letwin","timestamp":"2019. október. 19. 07:56","title":"Délután szavaz a brit parlament a Brexit-megállapodásról. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1764b8b0-bdb8-45e1-a231-82f0abc9d7d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízpontos tervet dolgozott ki a német belügyminisztérium a szélsőjobbos erőszak elleni harc hatékonyságának a növelésére. A tervet az után tették közzé, hogy október 9-én egy antiszemita merénylő két embert ölt meg Halléban, a helyi zsinagóga előtt.","shortLead":"Tízpontos tervet dolgozott ki a német belügyminisztérium a szélsőjobbos erőszak elleni harc hatékonyságának...","id":"20191019_Igy_harcol_Nemetorszag_az_antiszemitizmus_es_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1764b8b0-bdb8-45e1-a231-82f0abc9d7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfebaabc-6050-46a1-8821-3cc9d138256d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Igy_harcol_Nemetorszag_az_antiszemitizmus_es_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. október. 19. 12:09","title":"Így harcol Németország az antiszemitizmus és a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","shortLead":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","id":"20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b647761-0d2f-43c0-9f9f-6c88e5297aa6","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","timestamp":"2019. október. 20. 13:30","title":"Székesfehérváron veszélyes a levegő minősége a szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1abe09-35c9-47cf-a8e6-880a4ac4383d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyacég világszerte dolgozik, a tulajdonosok most megosztanák eddigi tapasztalataikat, persze pénzért. ","shortLead":"Az anyacég világszerte dolgozik, a tulajdonosok most megosztanák eddigi tapasztalataikat, persze pénzért. ","id":"201942_ivankahu_a_beton_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af1abe09-35c9-47cf-a8e6-880a4ac4383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918a3941-4f3e-44a3-af3b-9c949325c2b5","keywords":null,"link":"/360/201942_ivankahu_a_beton_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. október. 19. 10:00","title":"Tanácsokat adna dizájnbetonnal világhírűvé vált házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","id":"20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c59af-535a-4c8b-aabe-bed4eec59b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. október. 18. 14:56","title":"27 éves mélyponton a kínai gazdaság növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig adós. Állítólag két hét múlva ezt is meglátja a közönség.","shortLead":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig...","id":"20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74638b69-b4c1-4e21-9a9e-caa82161d207","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:03","title":"Nagy durranásra készülhet napokon belül az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508aa775-7fbf-42f0-be8a-28db7709b8f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élelmiszerbiztonságról dalol Vecsei H. Miklós, \"frissen tartsd a testedet, erre nyomj egy hashtaget\".","shortLead":"Az élelmiszerbiztonságról dalol Vecsei H. Miklós, \"frissen tartsd a testedet, erre nyomj egy hashtaget\".","id":"20191018_Pacso_es_nitrit_ad_randevut_a_Csik_zenekar_Nebihes_dalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508aa775-7fbf-42f0-be8a-28db7709b8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b858068e-e1ba-4ad7-bb4f-2d2c0c8724a9","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Pacso_es_nitrit_ad_randevut_a_Csik_zenekar_Nebihes_dalaban","timestamp":"2019. október. 18. 19:42","title":"Pác-só és nitrit ad randevút a Csík zenekar Nébih-es dalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]