A nemrég bemutatott Pixel 4 és annak erősebb változata, a Pixel 4 XL egyik izgalmas újdonsága a Motion Sense nevű optikai rendszer, amellyel érintés nélkül is irányítható a mobil – már persze ha valaki így akar zenét váltani, vagy az értékesítéseket nézni. Ennek működését valahogy így kell elképzelni:

Az ezzel felszerelt telefonok kedden váltak elérhetővé az amerikai és az európai piacokon, India kimaradt a szórásból. Ezt nem a Google döntötte el, hanem India. Az Android Central írja, hogy érintés nélküli vezérlést lehetővé tévő szenzor, a Soli 60 GHz-es frekvencián működik, amit az indiai jog civil felhasználásra nem engedélyez. Tehát ha a Google Indiában is piacra akarja dobni a készülékeket – ahogy ezt tette az elmúlt években a korábbi Pixel-telefonokkal –, akkor a Solit le kell tiltania az oda szánt eszközökben.

Mindez viszont nemcsak az érintés nélküli vezérlés tiltását jelentené, hanem az arfelismerést is, ugyanis ezt is a Soli végzi a telefonban. És mivel a mobilban nincs ujjlenyomat-olvasó, sem másfajta biometrikus azonosítást lehetővé tévő megoldás, ezért a készülék is jelentősen "gyengébb" lenne a konkurens mobilokhoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a mobil kijelzőjének felső része is haszontalanná válna.

Hogy mennyibe fog kerülni Európában a két mobil, arról itt írtunk korábban.

