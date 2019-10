Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","shortLead":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","id":"20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac8cc2a-1103-46b0-87e4-a9f46f66011d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"Részegen esett be egy ház udvarára siklóernyővel egy férfi Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová mindketten a Türk Tanács soron következő ülésére érkeztek.","shortLead":"Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel hétfőn Bakuban, ahová...","id":"20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fc2dd-5cee-4008-9d3d-8f2ddfa3f4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Erdogan_megkoszonte_Orbannak_a_nemzetkozi_kiallast_mellettuk","timestamp":"2019. október. 14. 18:42","title":"Erdogan megköszönte Orbánnak a nemzetközi kiállást mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második helyezett Polgári Koalíció viszont alacsonyabb szavazatarányt ért el, mint azt az exit pollok jelezték.","shortLead":"A második helyezett Polgári Koalíció viszont alacsonyabb szavazatarányt ért el, mint azt az exit pollok jelezték.","id":"20191014_lengyelorszag_parlamenti_valasztas_jog_es_igazsagossag_exit_poll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46551011-4267-4126-a1fd-7354ed3e185f","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyelorszag_parlamenti_valasztas_jog_es_igazsagossag_exit_poll","timestamp":"2019. október. 14. 07:39","title":"Még nagyobbat nyert a PiS, mint várni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre számít, mint korábban. Magyarországon az éves felülvizsgálat megállapításai szerint a célok jók, de konkrét lépésekre van szükség az elérésükhöz.","shortLead":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre...","id":"20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d23045e-c031-4021-b81a-87b1c3f0ee08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","timestamp":"2019. október. 15. 17:39","title":"Az IMF megvizsgálta Magyarországot: a célok jók, ideje tenni értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","shortLead":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","id":"20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca6a44-6136-4d3b-aa00-d81165ab54ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","timestamp":"2019. október. 14. 09:44","title":"Tiszaeszláron megbukott a MIÉP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.","shortLead":"Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet...","id":"20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e20ac-c75e-4da6-8499-95661af8e13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_c3_alapitvany_szabadfogasu_szamitogep_verseny_2019_kiiras","timestamp":"2019. október. 14. 17:03","title":"Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]