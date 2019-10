Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben. Az ügyletet lezártként emlegetik, de valójában ez sem igaz.","shortLead":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben...","id":"20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34ecf14-7c4b-434a-bd7f-575c2d6ca641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","timestamp":"2019. október. 23. 10:57","title":"Az ár, az időtartam, és a cél sem stimmel a magyar kormány trieszti kikötővásárlásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron sokkötetes életműve, amely mindenki forradalomképét átalakítja, aki hagyja, hogy hasson rá a valóság. Most a női szemszöggel foglalkozik.","shortLead":"Közeli, részletgazdag, utcáról utcára, emberről emberre haladó képet ad az 1956-os harcokról Eörsi László immáron...","id":"201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e82102b-97b0-4c3b-9d80-7658353ec671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52c20-0c3c-400e-90c8-4956268af39f","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__a_desperadok_forradalma_eorsi_laszlo_pesti_lanyok_1956","timestamp":"2019. október. 22. 15:01","title":"Tabudöntő könyv jelent meg az 56-os Pesti lányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német autógyártó társaság vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ). A lap keddi összeállítása szerint a megszorítások főleg a vállalat két hazai gyárát érinthetik.","shortLead":"Az Audi 15 milliárd eurós (5025 milliárd forint) költségcsökkentési programot hajt végre 2022-ig - mondta a német...","id":"20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb58159-27e4-45c3-a7e4-763013d2da76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Brutalis_megszoritasra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. október. 22. 21:32","title":"Brutális megszorításra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","shortLead":"A rendőrség elfogta az ámokfutót, akinél fegyver is volt.","id":"20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5121e2-cb32-475a-9a84-ad80090f6875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee194b-ade7-49cf-9af2-2911ec631f84","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Lopott_mentoautoval_gazolt_el_gyalogosokat_egy_ferfi_Osloban","timestamp":"2019. október. 22. 15:18","title":"Lopott mentőautóval kezdett ámokfutásba és gázolt el gyalogosokat egy férfi Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig tombol a Kádár-kor iránti nosztalgia, a gazdagok egyre nagyobb része tartaná elfogadhatónak a diktatúrát is. De az egyszerű nosztalgiánál több áll emögött, és Orbán Viktor nagyszerűen profitál mindebből. Az elmúlt 30 évet elemeztük. ","shortLead":"Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig tombol a Kádár-kor iránti nosztalgia, a gazdagok egyre nagyobb része...","id":"20191023_kadar_orban_diktatura_demokracia_rendszervaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8f27ec-2ff2-4b66-93b8-7a6ec35ec093","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_kadar_orban_diktatura_demokracia_rendszervaltas","timestamp":"2019. október. 23. 14:17","title":"Miért vagyunk még mindig Kádár népe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958774-dd1f-4815-a71f-5a3a7656fbfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191022_Marabu_Feknyuz_Hadhazy_Orban_es_a_magyar_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55958774-dd1f-4815-a71f-5a3a7656fbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0e0a11-60c2-4597-8611-8164c0e640bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Marabu_Feknyuz_Hadhazy_Orban_es_a_magyar_zaszlo","timestamp":"2019. október. 22. 10:52","title":"Marabu Féknyúz: Hadházy, Orbán és a magyar zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","shortLead":"Az egyik személyes adattal visszaélés, a másik hűtlen kezelés miatt. ","id":"20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21805-be0a-49fa-89d3-16e1eec27ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d806b8b5-cb80-4c13-9eff-c842017a560e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Ket_nyomozas_is_folyik_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 22. 18:47","title":"Két nyomozás is folyik a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]