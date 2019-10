Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden: Soros.","shortLead":"Röviden: Soros.","id":"20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444966e-065b-4922-819c-5ad5462bfe37","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","timestamp":"2019. október. 28. 11:25","title":"Reagált a kormány a New York Times magyar egészségügyet bemutató cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elemzők szerint kormánykritikus tulajdonosa miatt bukhatta el a tendert az előzetesen esélyesebbnek tartott Amazon.","shortLead":"Elemzők szerint kormánykritikus tulajdonosa miatt bukhatta el a tendert az előzetesen esélyesebbnek tartott Amazon.","id":"20191026_Nagy_meglepetesre_a_Microsoft_nyerte_a_Pentagon_10_milliard_dollaros_informatikai_palyazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd7ec1-9bc7-4cd8-b94c-9a9eb8875b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nagy_meglepetesre_a_Microsoft_nyerte_a_Pentagon_10_milliard_dollaros_informatikai_palyazatat","timestamp":"2019. október. 26. 19:12","title":"Meglepetésre a Microsoft nyerte a Pentagon 10 milliárd dolláros informatikai pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","shortLead":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","id":"20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f8fdee-46c8-4063-b1c5-91501ddedf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","timestamp":"2019. október. 28. 10:14","title":"Árokba hajtott egy kisbusz Nyíregyházánál, heten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80adf7c5-1a85-456d-95f7-c91bf9dbaed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. ","shortLead":"Szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. ","id":"20191027_Szemet_szemetszedes_Bukk_Duli_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80adf7c5-1a85-456d-95f7-c91bf9dbaed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5faf34d-77f2-4ccd-ad47-7fccc82142dc","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szemet_szemetszedes_Bukk_Duli_Gabor","timestamp":"2019. október. 27. 10:47","title":"Egy miskolci férfi hatezer liter szemetet szedett össze a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja a klasszikus számítástechnika legfelső határait. Hogy valami fontos előrelépésről van szó, azt mindenki érzi, de hogy pontosan mit is jelent és milyen következményekkel járhat, az némi magyarázatra szorulhat. Íme a közérthető válasz.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy elérte a kvantumfölényt, azaz olyan kvantumszámítógépet építettek, amely meghaladja...","id":"20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a23b47-3bff-464a-a2a6-3b74150c51d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c8fcc4-3e8a-4ed6-8683-99871b714ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_sycamore_kvantumfoleny_jelentese_hogyan_mukodik_kvantumszamitogep_mukodese_egyszeruen_qubit_kubit_ibm_summit_szuperszamitogep","timestamp":"2019. október. 28. 06:30","title":"Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy frissen alapított céget bíztak meg a munkával.","shortLead":"Egy frissen alapított céget bíztak meg a munkával.","id":"20191028_Csaknem_3_millio_forintba_kerult_a_balesetveszelyes_Pecs_felirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95726e4-2554-414b-bed6-3a6149765ace","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Csaknem_3_millio_forintba_kerult_a_balesetveszelyes_Pecs_felirat","timestamp":"2019. október. 28. 13:06","title":"Csaknem 3 millió forintba került a balesetveszélyes Pécs felirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Polgárdinál.","shortLead":"Két autó ütközött Polgárdinál.","id":"20191027_Lezartak_az_M7est_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c3eba6-6b3a-4f69-94d3-4e916e06b09c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Lezartak_az_M7est_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. október. 27. 17:46","title":"Lezárták az M7-est egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]