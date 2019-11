Az okostelefonokhoz hasonló jellemzőket, többek közt érintőképernyőt is kapott a Motorola APX Next nevű walkie-talkie-ja.

Bár manapság az okostelefonokról szól minden, és a legtöbb gyártó ilyen készülékekkel áll elő, a Motorola Solutions küldetésének – no és persze üzleti érdekének – tartja, hogy a hagyományos adóvevők se tűnjenek el. A cég ezért új walkie-talkie-t dob piacra, amelyet a mostani mobiltelefonokhoz hasonló jellemzőkkel látott el: az APX Next érintőképernyővel és hangvezérlésre alkalmas funkcióval is rendelkezik, amelyek szokatlan tulajdonságok az ilyen eszközöknél.

© Motorola Solutions

A Motorola több APX rádiós eszközt is gyártott korábban, ezek azonban nem voltak olyan okosak, mint a napokban bemutatott Next. A készülék érintőképernyőjét például esőben és kesztyűben is lehet használni, amely nagyon előnyös tulajdonság a hatósági szerveknek és mentőalakulatoknak. Mivel elsősorban gyors kommunikációra találták ki, a gyártó olyan mikrofonnal látta el, amely extrém zajos környezetben is képes továbbítani a beszélő szavait.

© Motorola Solutions

A hangvezérlést a ViQi nevű szoftver segíti, amely természetesen nem azonos az okostelefonokon megtalálható digitális asszisztensekkel. A program egyrészt nem az elmondott kulcsszó hallatán aktiválja magát, a rádió használójának egy gombot kell benyomnia. A hangsegéd által rögzített adatokat a címzett szintén gombnyomásra tudja meghallgatni, hogy a kényes információk ne szivárogjanak ki. A Motorola fejleszti is a ViQit, hogy bizonyos adatok (adatbázisból) lekérdezése gyorsabb legyen. A gyártó ezt első körben a jogosítványokra és a rendszámokra terjeszti ki, de azt remélik, hogy a rendszer idővel fordítani is tud majd.

