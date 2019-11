Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","shortLead":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","id":"20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d134c32-b705-404c-a3a9-693adb7e42c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","timestamp":"2019. november. 04. 19:35","title":"Nem mondott le Magyarországról a VICE Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","shortLead":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","id":"20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5084c36-9111-4759-a906-beda72c0998c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","timestamp":"2019. november. 05. 10:38","title":"Autó ütközött kamionnal, ketten meghaltak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2f8c68-4de9-44ac-bab3-8533cd48722a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állami kezességvállalás mellett, állami banktól kap 12,8 milliárd forintot az az állami cég, amelyik megvett egy osztrák fegyvergyárat.","shortLead":"Állami kezességvállalás mellett, állami banktól kap 12,8 milliárd forintot az az állami cég, amelyik megvett...","id":"20191104_A_kormany_titkolozik_de_azert_csak_allami_penzbol_vettek_fegyvergyarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2f8c68-4de9-44ac-bab3-8533cd48722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb2e588-0778-487e-8505-88d18cb0a2dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_A_kormany_titkolozik_de_azert_csak_allami_penzbol_vettek_fegyvergyarat","timestamp":"2019. november. 04. 15:20","title":"A kormány titkolózik, de azért csak állami pénzből vettek fegyvergyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet megalkotója, aki egy sor más felfedezésével hozzájárult mai világunkhoz.","shortLead":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet...","id":"20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601267-c018-4a3b-b94e-3727118402a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","timestamp":"2019. november. 05. 07:03","title":"25 évesen lett professzor, borzasztó előadó volt, de rengeteg mindent köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem árt időnként ránézni a Google Térképre, hogy frissült-e már, a Google ugyanis napokon belül minden androidos felhasználónak elhozza az inkognitó módot.","shortLead":"Nem árt időnként ránézni a Google Térképre, hogy frissült-e már, a Google ugyanis napokon belül minden androidos...","id":"20191105_google_maps_inkognito_mod_android_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a89fde-b2f2-410f-b440-f38b2ac4dab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_google_maps_inkognito_mod_android_app","timestamp":"2019. november. 05. 08:03","title":"Androidos? Megkapta a telefonjára a Google Maps várva várt új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","shortLead":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete. ","id":"20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3924d-a945-4e9a-9b5d-9d49717deb6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_m5_halalos_baleset_kamion_szemelyautok_aldozatok_azonositas","timestamp":"2019. november. 04. 16:32","title":"Mind a hét áldozatot azonosították az M5-ösön történt baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","id":"20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc374c5-22aa-43d7-baad-2c7d50f93ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","timestamp":"2019. november. 04. 14:43","title":"Okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettese is lesz Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]