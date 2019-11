Ahhoz, hogy a klímaváltozás legnagyobb katalizátoraiként számontartott fosszilis tüzelőanyagokat le tudjuk váltani, a zöldenergia előállításának további fejlesztésére van szükség. Ennek egyik sarokköve, hogy olyan tárolórendszereket – akkumulátorokat – hozzunk létre, amelyek akkor is képesek ellátni bennünket energiával, ha épp nem süt a nap vagy nem fúj a szél.

A legtöbb kutatás az úgynevezett áramlásos akkumulátorokra koncentrál, amelynél a tartályban lévő elektrolit biztosítja az elektromos áram tárolását. Egy probléma van csak vele: a megfelelő méretű akkumulátor költséghatékony előállítása komoly kihívást jelent. Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói éppen ezért egy olyan technológián dolgoznak, amely ezt a fajta akkumulátort teszi hatékonyabbá.

A tudósok egy olyan membrán előállításán fáradoznak, amely olcsóbb a mostaniaknál. Az akkumulátor esetében ez azért fontos, mert ez a membrán választja el az anódot és a katódot. A hagyományos üzemanyagcellákban flour tartalmú membránt használnak, ám ezek drágák és nem az áramlásos akkumulátorra vannak kitalálva.

A Berkley Egyetemen most az AquaPIM néven ismert polimerből készítettek membránt, amit többféle akkumulátortípushoz is fel lehetne használni, ráadásul sokkal tovább is bírják, mint a jelenlegi membránok.

Így néz ki az AquaPIM membrán. © Marilyn Sargent / Berkeley Lab

És persze az sem utolsó szempont, hogy jóval olcsóbbak, mint a fluoridból készülő társaik, amelyek egy akkumulátor árának 15-20 százalékát is kitehetik.

© Brett Helms / Berkeley Lab

Ha a fejlesztés sikeresnek bizonyul, akkor azzal hosszú távon is megoldható lehet a megtermelt áram hatékony elraktározása.

