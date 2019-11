Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a tavaly december 13-ai tüntetésen esett neki a hulladékgyűjtőknek.","shortLead":"Egy férfi a tavaly december 13-ai tüntetésen esett neki a hulladékgyűjtőknek.","id":"20191107_Kozelharcot_vivott_tobb_kukaval_egy_tunteto_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01e9749-b89c-4761-b0b1-af83ff981273","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Kozelharcot_vivott_tobb_kukaval_egy_tunteto_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. november. 07. 09:34","title":"Közelharcot vívott több kukával egy tüntető, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6760c-3fa8-4ac0-a7b6-0811a986c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányba keveredett önkormányzati képviselő nem adja vissza a mandátumát. ","shortLead":"A botrányba keveredett önkormányzati képviselő nem adja vissza a mandátumát. ","id":"20191108_Lackner_Csaba_Kispest_alakulo_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d6760c-3fa8-4ac0-a7b6-0811a986c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50e286b-768d-4f65-b6e4-f03abfecc567","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_Csaba_Kispest_alakulo_ules","timestamp":"2019. november. 08. 09:11","title":"Kokaincsászárnak nevezték és kifütyülték Lackner Csabát Kispesten, gyorsan el is menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond egy új feladattal indokolta, hogy miért nem lesz önkormányzati képviselő, de nem részletezte, hogy mi az. ","shortLead":"Sára Botond egy új feladattal indokolta, hogy miért nem lesz önkormányzati képviselő, de nem részletezte, hogy mi az. ","id":"20191107_Nem_ul_be_a_kozgyulesbe_a_bukott_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf14dc2-ad01-4bea-9c23-b03744e2f4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Nem_ul_be_a_kozgyulesbe_a_bukott_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. november. 07. 08:18","title":"Nem ül be a közgyűlésbe a bukott józsefvárosi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök és a szíriai offenzíva ellen. ","shortLead":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök...","id":"20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420624f8-4b71-47e1-8fb3-8473bfee778f","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","timestamp":"2019. november. 07. 14:27","title":"Több százan tüntetnek Erdogan ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket. Az indulatok hamar elszabadultak, tüntetők folyamatosan zavarják az ülést, a rendőrök is kiszálltak. Tudósítóink a helyszínen vannak, kövesse velünk az eseményeket percről percre!","shortLead":"Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket...","id":"20191107_Borkai_Gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b717d-8b2c-45fe-8121-af87eb0957c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 14:45","title":"Balhé a győri városházán, Borkai letette az esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9a3ac5-056a-4652-b8b3-81fd57ffbf37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévék és rádiók fizetik a legtöbb jogdíjat, de látványosan jön fel a digitális ágazat.","shortLead":"A tévék és rádiók fizetik a legtöbb jogdíjat, de látványosan jön fel a digitális ágazat.","id":"20191107_Top_10be_kerultek_a_globalis_listan_a_magyar_muveszek_jogdijai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea9a3ac5-056a-4652-b8b3-81fd57ffbf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2050bb-c0ae-407b-b736-c082de2d7a16","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Top_10be_kerultek_a_globalis_listan_a_magyar_muveszek_jogdijai","timestamp":"2019. november. 07. 18:02","title":"Top 10-be kerültek a globális listán a magyar művészek jogdíjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]