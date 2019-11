Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók. Legutóbb tizenkilenc éve azonosították a rettegett vírus egy új, addig ismeretlen altípusát.","shortLead":"A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók...","id":"20191108_hiv_1_virus_hiv_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4653224e-4f37-4a63-b32f-9a6301fc46ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_hiv_1_virus_hiv_fertozes","timestamp":"2019. november. 08. 09:33","title":"A HIV-vírus egy újabb, ritka törzsét azonosították amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba kalauzol, amit fikciós formában eddig nagyon ritkán ábrázoltak. ","shortLead":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba...","id":"20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52fbe5e-65d8-4ee7-916a-cd672e1e1f26","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","timestamp":"2019. november. 07. 12:54","title":"Titkosszolgálati játszmákat dolgoz fel az HBO rendszerváltó sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket.","shortLead":"Botránnyal indul a közgyűlés megalakulása a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket.","id":"20191107_Megjottek_a_rendorok_is__eloben_a_botranyba_fullado_gyori_alakuloulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88319b7f-11e5-4867-ae59-7852f5bd4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5a550a-3405-47d2-bce7-707b5e9e780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Megjottek_a_rendorok_is__eloben_a_botranyba_fullado_gyori_alakuloulesrol","timestamp":"2019. november. 07. 15:18","title":"Megjöttek a rendőrök is – élőben a botrányba fulladó győri alakulóülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban érkező csúcsmobiljának \"legkisebb\" változatába.","shortLead":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban...","id":"20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c19f66f-6f52-4a2f-b8c0-fc0f5888df8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2019. november. 07. 13:03","title":"20%-kal megtolja a 2020-as, olcsóbb Galaxy S11 akkuját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy villanyóra miatt vonultak ki a tűzoltók, de kiderült, hogy szivárog a gáz. ","shortLead":"Egy villanyóra miatt vonultak ki a tűzoltók, de kiderült, hogy szivárog a gáz. ","id":"20191107_Gazszivargas_miatt_kiuritettek_egy_hazat_a_Margit_koruton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a15143-4dab-49d0-8823-30d487f905b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Gazszivargas_miatt_kiuritettek_egy_hazat_a_Margit_koruton","timestamp":"2019. november. 07. 10:15","title":"Gázszivárgás miatt kiürítettek egy házat a Margit körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","shortLead":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32674c10-0e93-4faa-926e-9b3feeffb2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","timestamp":"2019. november. 07. 10:21","title":"Háborús bűnösnek nevezték Erdogant – azonnal érkezett a takarítóbrigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként megválasztott, majd függetlenné avanzsált polgármester szerdai lemondása miatt még érdekesebbnek ígérkezik, mint ahogy várható volt. Vajon hogy csinálja végig az ünnepi ceremóniát a törölközőt végül csak bedobó városvezető? Tudósítóink a helyszínen lesznek, kövesse velünk az eseményeket! ","shortLead":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként...","id":"20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db95977-d68e-44c0-809d-988420c0f5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 12:15","title":"Összeül a győri közgyűlés, Borkai beharangozott lemondása mindent átírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","shortLead":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","id":"20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37927d13-b9d5-44f4-9b77-fb3f28df966b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","timestamp":"2019. november. 09. 08:02","title":"Michael Bloomberg hivatalosan is bejelentette, amerikai elnök lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]