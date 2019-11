Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt. Négyes karambol az M6-oson

A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket pedig alapesetben csomagolás nélkül teljesíti. A vásárlók ugyanakkor eldönthetik, hogy kérik-e a megrendelt árukat papírtáskába csomagolni. Az online vásárláshoz kapcsolódóan így közel 60 százalékkal kevesebb műanyaghulladék keletkezik. A Tesco is visszavesz a műanyag zacskózásból

Az AMD bejelentette a Ryzen 9 Threadripper processzorcsalád harmadik generációs sorozatát, feladva a leckét az Intelnek.

Bejelentették a világ legerősebb 16-magos asztali processzorát

Összesen 20 milliárd forint uniós támogatást oszt szét a kormány a kkv-k között. Összesen húszmilliárdra lehet pályázni energetikai korszerűsítéshez

Választás választás hátán. Idehaza az ellenzék erősödött, a spanyoloknál patthelyzet van. Szexizmussal vádolnak egy algoritmust. Radar 360: Boris Johnson örülhet, a Fidesz nem

A sorozatot az összetett negyedik helyén végzett brit kettős, Chris Ingram és Ross Whittock nyerte.

","shortLead":"A sorozatot az összetett negyedik helyén végzett brit kettős, Chris Ingram és Ross Whittock nyerte.

Mit tippel, hány éves az ország legfiatalabb polgármestere?