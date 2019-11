Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket brit szakemberek a Gastroenterology című folyóiratban.","shortLead":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket...","id":"20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff73579-4331-4427-9ab5-f50881185f4f","keywords":null,"link":"/360/20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Ha nem lisztérzékeny, ne üljön fel a gluténparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új, Chromium-alapú Edge böngésző.","shortLead":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új...","id":"20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4960d6e-d3bb-44e9-a5e7-df6ae54417bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","timestamp":"2019. november. 07. 14:33","title":"Nem csak a Windowst futtatók örülhetnek a Microsoft új Edge böngészőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell-kiállítását.","shortLead":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell-kiállítását.","id":"20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88036ef4-2883-4d76-adda-0027e0c92a41","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","timestamp":"2019. november. 06. 14:04","title":"Bezár a Miniversum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kövér László gyakorlatilag az egyeteln, aki a pozícióvesztés kockázata nélkül ma is beolvashat Orbán Viktornak, ha szerinte félrecsúsztak a dolgok.","shortLead":"Kövér László gyakorlatilag az egyeteln, aki a pozícióvesztés kockázata nélkül ma is beolvashat Orbán Viktornak, ha...","id":"201945_politikai_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d5f07-2b6f-4efe-a6fd-ed0e972e94ab","keywords":null,"link":"/360/201945_politikai_veteran","timestamp":"2019. november. 07. 11:15","title":"Az 1-es számú Fidesz-tagkönyv birtokosa ma is beszólhat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35bb602-7ddb-4cd2-bb06-25d532a98f31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre még nem nagyon volt példa. De az olasz, szuperritka autókat gyártó Pagani úgy gondolta, a New York-i Grand Central vasútállomás megfelelő helyszín erre.","shortLead":"Erre még nem nagyon volt példa. De az olasz, szuperritka autókat gyártó Pagani úgy gondolta, a New York-i Grand Central...","id":"20191106_Pagani_Grand_Central","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35bb602-7ddb-4cd2-bb06-25d532a98f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a76756-511f-47a4-bf25-bbb52d4dbb4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Pagani_Grand_Central","timestamp":"2019. november. 06. 10:17","title":"Több milliárdos autókat állítottak ki egy vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"360","description":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya az önkormányzati választás egyik legfőbb kampánytémája volt. A Medián most azt vizsgálta, hogy mennyire befolyásolta a választókat az ügy: a kutatás szerint aktivizálta őket. ","shortLead":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya...","id":"20191106_Borkai_felmeres_Median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7479c-6c97-40fe-8746-5a82970e9f95","keywords":null,"link":"/360/20191106_Borkai_felmeres_Median","timestamp":"2019. november. 06. 10:35","title":"Medián: A választók szerint nem Borkai miatt veszített a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban érkező csúcsmobiljának \"legkisebb\" változatába.","shortLead":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban...","id":"20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c19f66f-6f52-4a2f-b8c0-fc0f5888df8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2019. november. 07. 13:03","title":"20%-kal megtolja a 2020-as, olcsóbb Galaxy S11 akkuját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","shortLead":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","id":"20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72388f5-de30-4b7f-9056-02cf969d4da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","timestamp":"2019. november. 06. 17:12","title":"Tényleg bővítési biztos lehet Várhelyi Olivérből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]