A 75 éves Steven Lindberg egykor maga is vadászott, de ezzel a hobbival már régen felhagyott, és csak a fényképezőgépét viszi magával, ha a michigani erdőkben jár. Így tett a napokban is, amikor egy folyó mellett haladva egy különösen békés szarvast vett észre – írta a The Washington Post.

Lindberg “becélozta” az állatot, hogy fotókat készítsen róla, ám ekkor nagyon meglepődött: a szarvasnak három agancs csúcsosodott a fején, a szokásostól eltérően tehát eggyel több nőtt ki a koponyájából. Lindberg először azt hitte, rosszul lát, de aztán kiderült, az állatnak valóban három agancsa van.

Még soha nem láttam ilyet

– mondta az idős férfi.

© Steven Lindberg/Washington Post

A nyugdíjas Lindberg több közeli képet is készített, melyeken jól látható a szarvas extra kinövése. A fotókat ezután egy szakértőnek, Steve Edwards állatorvosnak is megmutatta, aki azt mondta, valódi ritkaságnak volt szemtanúja a férfi, az ilyen állapot ugyanis egymillióból csak egyszer fordul elő.

A téma miatt egy biológust is megkérdeztek. John Bruggink megerősítette Edwards szavait, és hozzátette, 1965-ben egy olyan szarvasról készült feljegyzés, melynek arccsontjából nőtt ki egy extra agancs. Bruggink azt is mondta, hogy a harmadik agancs valószínűleg nem jelent gondot a Lindberg által látott állatnak.

