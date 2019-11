Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tartalékos katona volt. ","shortLead":"A férfi tartalékos katona volt. ","id":"20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0b74c0-ae7c-4990-8010-1a523171bf13","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kirugtak_a_honvedsegtol_a_ferfit_aki_felismerhetetlenne_verte_baratnojet","timestamp":"2019. november. 13. 17:28","title":"Kirúgták a honvédségtől a férfit, aki felismerhetetlenné verte barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.","shortLead":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook...","id":"20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369e060f-b284-4368-bfcd-267d4a100a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2019. november. 13. 17:33","title":"Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","shortLead":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","id":"20191112_disney_streaming","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3e9440-0db0-4fd1-bc0f-3a32463b058e","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_disney_streaming","timestamp":"2019. november. 12. 12:35","title":"A Disney csatába indította jedi lovagjait és szuperhőseit a streamingháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetés módját nem hozták nyilvánosságra, de áprilisban terrorista bűntettekért lefejeztek 37 embert.","shortLead":"A büntetés módját nem hozták nyilvánosságra, de áprilisban terrorista bűntettekért lefejeztek 37 embert.","id":"20191112_SzaudArabiaban_terrorizmusert_eliteltek_38_embert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ba805e-d87d-44c2-add4-cb172ef2bdf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_SzaudArabiaban_terrorizmusert_eliteltek_38_embert","timestamp":"2019. november. 12. 15:31","title":"Szaúd-Arábiában terrorizmusért elítéltek 38 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","shortLead":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","id":"20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098efa63-5d9a-4a44-b2f1-96f95def22da","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","timestamp":"2019. november. 12. 15:28","title":"Európai Bizottság előtt a magyar szennyvízbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába vetett hite: az ázsiai országban tevékenykedő német cégek többsége kedvezőtlennek tartja a kínai gazdaság kilátásait.","shortLead":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába...","id":"20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f00e70-678d-40a5-9dc9-405660f9a09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","timestamp":"2019. november. 12. 13:11","title":"Menekülnek a német cégek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki összefogás jelöltjeként polgármesterré választott Németh Angéla szerint nem a családi kötelék, hanem az alkalmasság döntött fia megválasztásakor. ","shortLead":"Az ellenzéki összefogás jelöltjeként polgármesterré választott Németh Angéla szerint nem a családi kötelék, hanem...","id":"20191114_Bizottsagi_tag_lett_a_polgarmester_fia_a_XV_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7927b415-f2e9-497f-9660-bdc98b7b82c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af931eb0-f2cd-4303-85f3-241874b1a56f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Bizottsagi_tag_lett_a_polgarmester_fia_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. november. 14. 12:08","title":"A polgármester fia is bizottsági tag lett a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán egy egész várost épített egy vasútmodell köré az 1940-es évek amerikai metropoliszainak stílusában. ","shortLead":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán...","id":"20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08585d-1df0-4309-8466-7a04ef2a8fb2","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","timestamp":"2019. november. 14. 08:50","title":"Rod Stewart titkos hobbija nem titkos többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]