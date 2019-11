Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"category":"kkv","description":"Egyelőre nem hódít a mobilhirdetés – ez is kiderül a CANnual Report elemzésből.","timestamp":"2019. november. 14. 11:53","title":"Messze az állam költi a legtöbbet reklámra Magyarországon"}
{"category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

{"timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők"}
{"category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői a böngésző egy hasznos funkciójának tovább gondolásával álltak elő, ami még a weboldalak betöltését is felgyorsítja.","timestamp":"2019. november. 14. 16:03","title":"Opera böngészőt használ? Gyorsabb lesz a weboldalak betöltése, csak be kell hozzá kapcsolni két funkciót"}
{"category":"tudomany","description":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Alig indult el a Disney+, máris berobbant az új Star Wars-sorozat a torrentoldalakon"}
{"category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát összekapcsolták a román jelöltével.","timestamp":"2019. november. 14. 11:19","title":"Trócsányi szerint csak egy báb volt, amikor meghallgatták biztosjelöltként"}
{"category":"tudomany","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket.","timestamp":"2019. november. 14. 16:33","title":"Letiltott technológiával mennek neki a hatalomnak a tüntetők"}
{"category":"itthon","description":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","timestamp":"2019. november. 14. 19:13","title":"Valaki egy fűnyírót tett a sínekre Dunakeszi és Göd között, milliós kár keletkezett a vonatban"}
{"category":"elet","description":"Akár ismerőst is találhat a statiszták közt.","timestamp":"2019. november. 14. 16:02","title":"Budapesten forgatták a John Lewis sárkányos karácsonyi reklámját"}