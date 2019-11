Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4d0281c-0773-4ef6-8804-2c740f2885c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","shortLead":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","id":"20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4d0281c-0773-4ef6-8804-2c740f2885c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bf3532-cf65-4100-99da-31f27e18075e","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","timestamp":"2019. november. 18. 12:20","title":"Hétfőtől Budapesten látható Gábor Áron rézágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","shortLead":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","id":"20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd59d8-e66a-401b-ae62-5056ce0552a7","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","timestamp":"2019. november. 19. 07:45","title":"Csepel önkormányzata támogatja az atlétikai stadion felépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48637574-70fd-46f1-9723-7c463184ee1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magas labda volt, be is indult a mémgyár.","shortLead":"Magas labda volt, be is indult a mémgyár.","id":"20191119_Ilyen_az_amikor_Chandler_a_Jobaratokbol_Jokerkent_pozol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48637574-70fd-46f1-9723-7c463184ee1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f2ccd4-ac58-4e9a-b52a-09881548a40f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Ilyen_az_amikor_Chandler_a_Jobaratokbol_Jokerkent_pozol","timestamp":"2019. november. 19. 10:57","title":"Ilyen az, amikor Chandler a Jóbarátokból Jokerként pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69be888a-c0cd-4c63-9fe5-291c1f543ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mellékhatások nélküli fájdalomcsillapítót ajánlanak brit kutatók: kísérletük eredménye arra utal, hogy jeges sarkvidéki jelenetek virtuális valóságban (VR) szemlélése enyhítheti az égető fájdalmakat.","shortLead":"Mellékhatások nélküli fájdalomcsillapítót ajánlanak brit kutatók: kísérletük eredménye arra utal, hogy jeges sarkvidéki...","id":"20191118_fejdalomcsillapitas_jeges_tajak_virtualis_valosag_vr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69be888a-c0cd-4c63-9fe5-291c1f543ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b119750-8e88-452c-900d-2e957841d828","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fejdalomcsillapitas_jeges_tajak_virtualis_valosag_vr","timestamp":"2019. november. 18. 12:03","title":"Ennyi az egész? Mellékhatásoktól mentes fájdalomcsillapító módszerre bukkantak brit kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","shortLead":"Az AutoWallis továbbterjeszkedik, és megszerezte az angol márka magyar értékesítési jogait is.","id":"20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38214cf-f11b-4d05-abfa-f3713a3f7987","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Uj_ceg_lett_a_Jaguar_Land_Rover_importore","timestamp":"2019. november. 19. 14:43","title":"Új cég lesz a Jaguar Land Rover magyar importőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament elítélte a PiS törvénytervezetét, a magyar kormánypárt viszont nem. A DK tiltakozást szervez.","shortLead":"Az Európai Parlament elítélte a PiS törvénytervezetét, a magyar kormánypárt viszont nem. A DK tiltakozást szervez.","id":"20191118_Lengyelorszag_buntetne_a_szexualis_felvilagositast_a_Fidesz_pedig_helyesel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da839db6-d8d3-4b84-bda4-b88687cce572","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Lengyelorszag_buntetne_a_szexualis_felvilagositast_a_Fidesz_pedig_helyesel","timestamp":"2019. november. 18. 11:15","title":"Lengyelország büntetné a szexuális felvilágosítást, sokan elítélték ezt, a Fidesz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","shortLead":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","id":"20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2f7df5-988d-4d89-ae6e-078ebea9adc1","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","timestamp":"2019. november. 19. 05:58","title":"Itt a lista, ezeket árverezik el Andy Vajna tárgyai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]