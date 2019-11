Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki pedig úgy véli, hogy a nyugdíjasok és a más járandóságban részesülők száma egyre emelkedik a honi társadalmon belül – az szintén tévedés áldozata. S ha valaki még azt is hiszi, hogy a nyugdíjminimum itthon többé-kevésbé lépést tart az inflációval – nos, az ugyancsak illúziók rabja.","shortLead":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.47/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 20. 00:00","title":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","shortLead":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","id":"20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c94577-ec3b-4a6d-b0d9-5e7da593b929","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","timestamp":"2019. november. 20. 20:08","title":"Szijjártó: További 70 magyar katonát küldünk ki Afganisztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt egy mentőhelikopter. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt...","id":"20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76501235-3b7c-4b6e-a096-0c9283998f79","keywords":null,"link":"/360/20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"Radar360: bocsánatkérésre kötelezték a kormányt, Orbán helyére ült egy jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök ellen Alekszej Navalnij alapítványa nyújtott be keresetet.","shortLead":"Az orosz elnök ellen Alekszej Navalnij alapítványa nyújtott be keresetet.","id":"20191121_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij_korrupcio_elleni_kuzdelem_alapitvany_fbk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc8706-c67c-4d4d-a3b0-05e6067ee77e","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij_korrupcio_elleni_kuzdelem_alapitvany_fbk","timestamp":"2019. november. 21. 18:21","title":"Beperelték Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aki Nagy Imre újratemetésén a legbátrabb beszédet mondta – így vélekedett a harminc évvel ezelőtti eseményekről L. Simon László. Interjú a HVG-ben.","shortLead":"Aki Nagy Imre újratemetésén a legbátrabb beszédet mondta – így vélekedett a harminc évvel ezelőtti eseményekről L...","id":"20191121_L_Simon_a_rendszervaltasrol_Orban_hos_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332d7c3-9d01-4e9e-b779-b5136e894274","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_L_Simon_a_rendszervaltasrol_Orban_hos_volt","timestamp":"2019. november. 21. 16:13","title":"L. Simon a rendszerváltásról: Orbán hős volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál meggyőzni. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. ","shortLead":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál...","id":"201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b683ad6c-7128-45bb-970c-6a84a726a357","keywords":null,"link":"/360/201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","timestamp":"2019. november. 21. 15:00","title":"Migránsokkal riogatta a kínai szavazókat a Fidesz és működött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég nagy részének eladásáról. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d43ebd-8377-4e43-9b77-3f5542983d3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","timestamp":"2019. november. 20. 15:17","title":"Megkegyelmez az állam Mészárosnak: megveheti tőle a gondba került Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","shortLead":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","id":"20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542be51f-4632-408d-bff4-643ba29328dc","keywords":null,"link":"/sport/20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. november. 21. 05:55","title":"Meghalt Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]