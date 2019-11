Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a45621c-3186-4b52-83d4-d439dc212c36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Karácsony alkalmatlanozását kritizálták a Fideszből, most egy újabb kampányelem hibájára mutatott rá Tarlós.","shortLead":"Miután Karácsony alkalmatlanozását kritizálták a Fideszből, most egy újabb kampányelem hibájára mutatott rá Tarlós.","id":"20191121_Tarlos_A_Borkaiugyet_nem_lehet_parhuzamba_allitani_a_Wittinghoffuggyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a45621c-3186-4b52-83d4-d439dc212c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eb08c3-8be7-4912-a7d7-90a00b7ea055","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Tarlos_A_Borkaiugyet_nem_lehet_parhuzamba_allitani_a_Wittinghoffuggyel","timestamp":"2019. november. 21. 13:13","title":"Tarlós: Borkai botrányát nem lehet párhuzamba állítani a Wittinghofféval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","shortLead":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László Sportarénában lép fel.

","shortLead":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László...","id":"20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20189bd-70a2-434e-b3fb-39170cb69460","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. november. 22. 10:46","title":"Putyin után a magyar közönséget is el akarja kápráztatni: jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","shortLead":"Az ügy iratai már az ügyészségen vannak, hamisításról szól a gyanúsítás. ","id":"20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c838069-4324-4883-85b2-f21dff775cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30bb17c-ef37-4a37-8542-30aadf84eb08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Filctollal_irt_papirrendszam_miatt_kapcsoltak_le_ket_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 21. 13:47","title":"Filctollal írt papírrendszám miatt kapcsoltak le két férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely az Európa-bajnoki selejtezőcsoportban realitás.","shortLead":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely...","id":"20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ce2f-0648-43ec-87e6-45626c39989d","keywords":null,"link":"/sport/20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 20. 18:58","title":"Hrutka a válogatottról: Évtizedek óta nem tudunk szembenézni a magyar foci problémáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes anyáknak csupán egyharmada tér vissza a korábbi munkahelyére. A megváltozott hétköznapok és a klasszikusan rugalmatlan munkahelyi elvárások döntéshelyzetbe kényszerítik a nőket, akik két út közül választhatnak: beletörnek a rendszerbe, vagy pedig karriert váltanak. \r

\r

\r

","shortLead":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes...","id":"HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10404c8-4379-4f7f-8f17-76eefa451d50","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Karrierváltáshoz vezethet a gyermekvállalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"a363112b-ca55-40e4-a524-72726a823d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaválságról szóló dal keményebb szöveget kapott, mint az eddigiek, a színész, aktivista úgy véli, nincs idő finomkodni. ","shortLead":"A klímaválságról szóló dal keményebb szöveget kapott, mint az eddigiek, a színész, aktivista úgy véli, nincs idő...","id":"20191121_Molnar_Aron_noAr_klimavedelem_levegot_klip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a363112b-ca55-40e4-a524-72726a823d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52834ef-d48c-494b-8e95-7657d290779d","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Molnar_Aron_noAr_klimavedelem_levegot_klip","timestamp":"2019. november. 21. 11:39","title":"Soha nem volt még ilyen dühös noÁr, mint ebben a klipben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikai harcokkal magyarázzák a csúszást.","shortLead":"A politikai harcokkal magyarázzák a csúszást.","id":"20191120_nepszava_europai_neppart_fidesz_tagsag_epp_kongresszus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac96-86bb-4f75-9583-ccaf6a7c51d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_nepszava_europai_neppart_fidesz_tagsag_epp_kongresszus","timestamp":"2019. november. 20. 16:23","title":"Népszava: Jövő év elején dönt az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]