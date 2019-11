Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem sérült meg senki, de több embert előállítottak. ","shortLead":"Nem sérült meg senki, de több embert előállítottak. ","id":"20191124_Technobulin_lovoldozott_egy_ferfi_hajnalban_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98281f28-a3cc-449f-873f-437ce8434f06","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Technobulin_lovoldozott_egy_ferfi_hajnalban_Pecsen","timestamp":"2019. november. 24. 12:14","title":"Technobulin lövöldözött egy férfi hajnalban Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80418aa-508f-4cc5-8d26-4157db0f16be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem titkolta, hogy okosóráját az egészséges életmód szolgálatába (is) állítja. Egy újabb szabadalma is egy izgalmas funkcióra utal.","shortLead":"Az Apple sosem titkolta, hogy okosóráját az egészséges életmód szolgálatába (is) állítja. Egy újabb szabadalma is...","id":"20191123_apple_watch_szabadalom_elektromiograf_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80418aa-508f-4cc5-8d26-4157db0f16be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1a8e44-c6ce-41c2-969d-0dafcbf93553","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_apple_watch_szabadalom_elektromiograf_funkcio","timestamp":"2019. november. 23. 14:03","title":"Izgalmas funkció kerülhet az Apple órájába: felismer betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A modern mikroprocesszorokat használók járhatnak pórul azzal, hogy Dél-Korea és Japán ismét összeveszett a második világháborús sérelmeken.","shortLead":"A modern mikroprocesszorokat használók járhatnak pórul azzal, hogy Dél-Korea és Japán ismét összeveszett a második...","id":"201931__delkorea_es_japan__tortenelmi_viszaly__csucstechnologia__so_asebekbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2819ce-0bdf-46a3-b4a8-3a89a618c93c","keywords":null,"link":"/360/201931__delkorea_es_japan__tortenelmi_viszaly__csucstechnologia__so_asebekbe","timestamp":"2019. november. 23. 09:00","title":"Drágul a mobil és a laptop? A múlt században kereshetjük az okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d384d6a-93cc-446e-b3fb-7c1ae09a2148","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtámadott nő a barátaival kávézott, amikor egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte. Figyelem, a felvétel felkavaró lehet!","shortLead":"A megtámadott nő a barátaival kávézott, amikor egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte. Figyelem, a felvétel...","id":"20191123_muszlim_fejkendo_tamadas_no_ausztralia_kavezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d384d6a-93cc-446e-b3fb-7c1ae09a2148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1805f0-baba-4c26-81dd-74fe9687bc40","keywords":null,"link":"/elet/20191123_muszlim_fejkendo_tamadas_no_ausztralia_kavezo","timestamp":"2019. november. 23. 16:30","title":"Brutálisan összevertek egy terhes nőt Ausztráliában, amiért fejkendőt viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","shortLead":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","id":"20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373ea6b-1dc4-42ce-a939-0221e917a6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","timestamp":"2019. november. 23. 12:58","title":"2022-re mind a negyven emeletes vonat járni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek el például emberölés előkészülete címén. A volt barátnőjüket fenyegető férfiakat könnyebben el lehet majd ítélni, de az egymást zaklató diákok esetében lehet, hogy szerencsésebb lenne a felvilágosítás, mint a kriminalizálás.","shortLead":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek...","id":"20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b9934-910b-45cd-b276-8baa41f10af1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","timestamp":"2019. november. 23. 07:00","title":"Könnyebben kerülhet börtönbe az is, aki a neten fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-ére kiírt előre hozott választást.","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság...","id":"20191124_brexit_boris_johnson_elorehozott_valasztas_brexit_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836f99b7-9d98-4bfc-9750-8e9e3bf5fc59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_brexit_boris_johnson_elorehozott_valasztas_brexit_karacsony","timestamp":"2019. november. 24. 08:53","title":"A Brexitet adná Boris Johnson karácsonyra ajándékba a briteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]