[{"available":true,"c_guid":"f9145900-b0ae-40d7-a343-93e822e4b789","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Németh Sándor tudja, miben hisz. És te gondolkodtál már ezen?","shortLead":"Németh Sándor tudja, miben hisz. És te gondolkodtál már ezen?","id":"20191126_Jezuska_es_a_jogademon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9145900-b0ae-40d7-a343-93e822e4b789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a5d5e-f927-4908-a77c-db1dcae9e241","keywords":null,"link":"/velemeny/20191126_Jezuska_es_a_jogademon","timestamp":"2019. november. 26. 13:20","title":"Tóta W.: Jézuska és a jógadémon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcbc93c-a79f-4644-b60f-1ae7bdcf8132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, ha megépülne az atlétika-világbajnokság megrendezéséhez szükséges stadion. ","shortLead":"Szeretnék, ha megépülne az atlétika-világbajnokság megrendezéséhez szükséges stadion. ","id":"20191127_atletak_tuntetes_varoshaza_budapest_atletikai_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fcbc93c-a79f-4644-b60f-1ae7bdcf8132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f59b32-530c-4dd2-8a8d-3d75885e86a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletak_tuntetes_varoshaza_budapest_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 27. 09:15","title":"Atléták tüntettek a Városházánál a közgyűlés előtt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","shortLead":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","id":"20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa98746-bd60-4eb4-9363-c8b8c6758670","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Kapott még két év börtönt a bicskei gyermekotthon volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","shortLead":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","id":"20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff65e4-88e0-418c-b13b-a7da05a79f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","timestamp":"2019. november. 26. 06:05","title":"Leáldozóban a nordmannfenyők csillaga, új trend van kialakulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz millió forintnál is többet sikkasztott el Kengyel polgármestere, most szüntette meg a képviselő-testület a tisztségét.","shortLead":"Tíz millió forintnál is többet sikkasztott el Kengyel polgármestere, most szüntette meg a képviselő-testület...","id":"20191127_felfuggesztes_sikkasztas_elitelt_polgarmester_kengyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24c544b-4370-4559-9e6c-4c0dff4573ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_felfuggesztes_sikkasztas_elitelt_polgarmester_kengyel","timestamp":"2019. november. 27. 08:47","title":"Felfüggesztették a sikkasztás miatt elítélt kengyeli polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roma politikusok szerint a Lungo Drom elnöke az országgyűlési képviselőséget fogja választani helyette. ","shortLead":"Roma politikusok szerint a Lungo Drom elnöke az országgyűlési képviselőséget fogja választani helyette. ","id":"20191125_Farkas_Florian_nem_vette_at_megbizolevelet_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a731770-bdd2-4cd2-af39-75b9ad9bb45d","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Farkas_Florian_nem_vette_at_megbizolevelet_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzatban","timestamp":"2019. november. 25. 16:14","title":"Farkas Flórián nem vette át megbízólevelét az új Országos Roma Önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b620b078-a50f-4461-a7c3-a53320b3d526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tizenhárom lépcsőben jön a leépítés.","shortLead":"Tizenhárom lépcsőben jön a leépítés.","id":"20191127_Dupla_vegkielegitest_ad_az_Electrolux_a_Jaszberenybol_kirugott_dolgozoinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b620b078-a50f-4461-a7c3-a53320b3d526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ee52b8-4aca-46e3-b1f2-75a19b534907","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Dupla_vegkielegitest_ad_az_Electrolux_a_Jaszberenybol_kirugott_dolgozoinak","timestamp":"2019. november. 27. 05:51","title":"Dupla végkielégítést ad az Electrolux a Jászberényből kirúgott dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8f75a4-3fe1-4f31-abf6-6958856c1f0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elégedetlenek voltak a tejhozammal a Moszkva környéki tejtermelők, és ezért úgy döntöttek, olyan VR-szemüveget adnak teheneikre, amelyek képernyőjén az állatok állandóan nyári mezőket látnak. Az első eredmények biztatóak.","shortLead":"Elégedetlenek voltak a tejhozammal a Moszkva környéki tejtermelők, és ezért úgy döntöttek, olyan VR-szemüveget adnak...","id":"20191127_vr_szemuveg_virtualis_valosag_tehen_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b8f75a4-3fe1-4f31-abf6-6958856c1f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea421531-da55-4ac1-b077-d18280198759","keywords":null,"link":"/elet/20191127_vr_szemuveg_virtualis_valosag_tehen_oroszorszag","timestamp":"2019. november. 27. 11:22","title":"VR-szemüveggel legelnek az orosz tehenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]