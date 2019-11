Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került a Borkai-ügy kapcsán. A botrány kirobbantói körül mindenesetre nagyobb erővel zajlik a nyomozás, mint a korrupciógyanút felvető alapügyben.","shortLead":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került...","id":"20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2325f2-ccbe-4748-a8d5-891307626264","keywords":null,"link":"/360/20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","timestamp":"2019. november. 28. 07:00","title":"Szexvideó kontra korrupciógyanú: az előbbiben könnyebb tisztán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","shortLead":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","id":"20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fe7a93-51cb-46bd-b65a-44d337087eac","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","timestamp":"2019. november. 27. 10:31","title":"Atlétika-stadion: elfogadta a kormány a ferencvárosi és csepeli javaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","shortLead":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","id":"20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0759b532-9219-4ea4-848f-3c3706d76cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","timestamp":"2019. november. 26. 15:57","title":"Elárverezik Schumacher legendás Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri génterápiás kezelést, amelyre közösségi adakozással gyűlt össze a szükséges 700 millió forint.","shortLead":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri...","id":"20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccc8b40-15fe-43a7-9b07-430c04e335da","keywords":null,"link":"/elet/20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","timestamp":"2019. november. 26. 17:19","title":"Beadták a 700 milliós gyógyszert a kis Leventének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte az összes vezető pozícióra új embert keresnek.","shortLead":"Szinte az összes vezető pozícióra új embert keresnek.","id":"20191127_matrai_eromu_allashirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a8bcba-d2a5-4f4c-8a37-a493078cff2c","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_matrai_eromu_allashirdetes","timestamp":"2019. november. 27. 19:10","title":"Álláshirdetésben keresik a Mátrai Erőmű új igazgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre fokozott menetközbeni ellenőrzésre lehet számítani a fizetős szakaszokon.","shortLead":"Jövőre fokozott menetközbeni ellenőrzésre lehet számítani a fizetős szakaszokon.","id":"20191128_nem_lett_dragabb_vasarnaptol_kaphatok_a_2020as_autopalyamatricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defa12f-c04f-4f79-bb9f-1178ff147859","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_nem_lett_dragabb_vasarnaptol_kaphatok_a_2020as_autopalyamatricak","timestamp":"2019. november. 28. 08:41","title":"Változatlan ár, több ellenőrzés: vasárnaptól kaphatók a 2020-as autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","shortLead":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","id":"20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ef5f6d-ebf8-4613-91a0-43c9e896e87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2019. november. 27. 05:28","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]