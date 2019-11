Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték, így a belvízi személyszállításon belül a keskeny nyomközű, vagyis kisvasút díját is ki lehet majd ilyen módon fizetni. ","shortLead":"Módosítják a SZÉP-kártya kibocsátását és felhasználását szabályozó kormányrendeletet, ahogy előre beígérték...","id":"20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085387-2784-4f1e-a95d-f927bb745a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_SZEPkartyaval_is_lehet_majd_kisvonatozni","timestamp":"2019. november. 29. 11:24","title":"SZÉP-kártyával is lehetne kisvonatozni – hátha így megtelik Orbán felcsúti fantomjárata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról.","shortLead":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került a Borkai-ügy kapcsán. A botrány kirobbantói körül mindenesetre nagyobb erővel zajlik a nyomozás, mint a korrupciógyanút felvető alapügyben.","shortLead":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került...","id":"20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2325f2-ccbe-4748-a8d5-891307626264","keywords":null,"link":"/360/20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","timestamp":"2019. november. 28. 07:00","title":"Szexvideó kontra korrupciógyanú: az előbbiben könnyebb tisztán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5256f4dd-ea1b-4b08-a37b-40f53d25414f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A szervezett bűnözőkkel üzletelő szakszervezeti vezető testőrének története csupán elegáns keret, Az ír című alkotásával az Oscar-díjas amerikai rendező, Martin Scorsese megható búcsút vesz kedvenc filmhőseitől, de magától a mozitól is. ","shortLead":"A szervezett bűnözőkkel üzletelő szakszervezeti vezető testőrének története csupán elegáns keret, Az ír című...","id":"201948__martin_scorsese__azir__aveg_kezdete__temetesi_menet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5256f4dd-ea1b-4b08-a37b-40f53d25414f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1291b0a-a52a-4e80-b737-81e43df47c67","keywords":null,"link":"/360/201948__martin_scorsese__azir__aveg_kezdete__temetesi_menet","timestamp":"2019. november. 28. 13:00","title":"Máig sem tisztázott politikai összefüggések Scorsese legújabb gengszterfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","shortLead":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","id":"20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d90a9b-ccf0-4d1a-b917-01b6e2b509fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. november. 29. 07:59","title":"5,79 millió forinttól indul itthon a teljesen új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fekete Péntek ellen tüntettek Budapesten, porrá égett egy autó a Hegyalja úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8600204-dd22-4484-a0b0-c8c3e58655b0","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360","timestamp":"2019. november. 29. 17:30","title":"Radar360: Késelés a London Bridge-en, már nem titok a magyar Csernobil-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai hálaadás ünnepén ellátogatott az afgán fővároshoz, Kabulhoz közeli Bagramban lévő amerikai légitámaszpontra.","shortLead":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai...","id":"20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ea7398-e89e-4973-b641-2015e7fdd37d","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","timestamp":"2019. november. 28. 20:41","title":"Trump egyszer csak Afganisztánban termett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi vagyonkezelő vezetőségébe, aki a polgármester támogatói köréből került ki.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi...","id":"201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a1e0a-86cc-4f7b-bd25-b8ce89016679","keywords":null,"link":"/360/201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","timestamp":"2019. november. 28. 12:00","title":"Márki-Zay újabb önkormányzati cégnél vette át a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]