Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G), amely akárcsak néhány nappal ezelőtt is csak a csúcskategóriás eszközök kiváltsága volt. Zárulhat az olló a prémium és a felsőkategóriás eszközök között.

Szokásos december elejei Tech Summit rendezvényén több újdonságot is bejelentett a Qualcomm, köztük egy középkategóriás, ám 5G-re felkészített lapkakészletet, a Snapdragon 765-öt, illetve a játékosoknak szánt változatát, a 765G-t. Ma még az 5G-s telefonok a csúcskategóriába tartoznak, azonban ez hamarosan megváltozhat, éppen a Qualcomm 700-as sorozatú lapkakészlet-újdonságainak köszönhetően.

A Premium B elnevezéssel is illetett 700-as sorozatot még tavaly vezette be a San Diegó-i gyártó, hogy egyfajta választ adjon a csúcstelefonok elszabaduló áraira. A legújabb chipkészletek, a 765 és 765G igazi különlegességnek számítanak, ugyanis a sorozatban először kapták meg az 5G-s képességet. Mindkét lapka CPU-ja nyolc, Kryo 475 magra épül (hat teljesítményhatékony, egy teljesítmény és egy elsődleges mag), s a két változat közötti különbség (akárcsak a 730 és 730G esetében) az Adreno 620 GPU órajele. A Snapdragon 765-éről azt állítják, hogy 20 százalékkal gyorsabb, mint a 730 GPU-ja, a 765 G-é viszont az előbbinél gyorsabb 20 százalékkal.

A 765-be és a 765G-be is integrálták a Snapdragon X52 modemet (ezek volt az első ilyen lapkakészletek), és ez a modem mind a milliméteres hullámokat, mind a 6 GHz alatti spektrumot támogatja. Az X52 akár 3,7 Gbps-os letöltési és 1,6 Gbps-os feltöltési sebességet is elérhet. Az ugyancsak most bejelentett Snapdragon 865-be került X55 modem persze jobb ennél (akár 7 Gbps-os letöltési sebességre is képes), viszont az 5G-támogatás egyformán széles mindkét áramkörnél. Ráadásul a teljesítményt nézve a Snapdragon 765 (a maga X52 modemjével) közelebb áll az új Snapdragon 865-höz, mint természetes elődjéhez, a Snapdragon 730-hoz.

Ám nem csak az 5G az egyetlen hasonlóság a most bejelentett lapkakészletek között: a Snapdragon 765 is a Qualcomm ötödik generációs AI (mesterséges intelligencia) motorjára támaszkodik, javítva a kamerát, a hangot és a játékminőséget. És még ha a teljesítmény nem is azonos a két lapkakészletnél, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 765-nél is megvan. Meg kell említenünk a fotózást is: a Snapdragon 765 támogatja a 4K HDR videorögzítést – ez volt egyébként az egyik legfontosabb hívószó a tavaly bejelentett csúcsprocesszornál, a Snapdragon 855-nél.

Egy másik, a kamerával kapcsolatos fejlesztés az intelligens többkamerás rögzítés, amit a Qualcomm így magyaráz: képesség választani a teleobjektív, a széles és ultraszéles látószögű lencsék közül, és remek képeket készíteni kiegészítő berendezés nélkül. S hogy még ne legyen vége: akár 4K HDR streamingre is lehetőséget kínál a Snapdragon 765.

Összességében elmondható, hogy bár továbbra is a Snapdragon 865 az egyértelmű, legmodernebb prémium lapkakészlet,

a 765 közelebb hozza a felsőkategóriát a csúcskategóriához olyan funkciók biztosításával, amelyek még néhány nappal ezelőtt is csak a legdrágább telefonokban voltak elérhetők.

Az új chipkészletnek köszönhetően nemsokára olyan megfizethetőbb árú eszközök közül válogathatunk, amelyek nagyjából ugyanolyan funkciókat kínálnak, mint a Snapdragon 865-tel hajtott zászlóshajók, még ha a teljesítményükben lesz is némi eltérés.

Több gyártó is bejelentette már, hogy jövőre kirukkol Snapdragon 765-tel szerelt okostelefonnal, köztük például a HMD Global (Nokia), a Samsung, az Oppo, a Motorola, az LG, a Vivo, a HTC és a OnePlus. A Qualcomm szerint az ilyes 5G-s telefonok már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek.

