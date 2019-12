Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Január 7-éig lehet velük utazni. A hosszabbítás célja, hogy a pénztáraknál ne alakuljon ki tumultus.","shortLead":"Január 7-éig lehet velük utazni. A hosszabbítás célja, hogy a pénztáraknál ne alakuljon ki tumultus.","id":"20191207_helykozi_berlet_vasut_kozuti_kozlekedes_jarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f699c4c3-1a85-4b07-9c44-1b73d33e9286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_helykozi_berlet_vasut_kozuti_kozlekedes_jarat","timestamp":"2019. december. 07. 07:43","title":"Két nappal tovább érvényesek a decemberi helyközi bérletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4080350f-f2dd-4071-9497-fdbafe530c6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték az úgynevezett mild-hibrid modellek sorozatgyártását, amelyekben egy elektromos egység is segíti a belsőégésű motor munkavégzését.","shortLead":"Elkezdték az úgynevezett mild-hibrid modellek sorozatgyártását, amelyekben egy elektromos egység is segíti a belsőégésű...","id":"20191205_Elindult_a_hibridek_gyartasa_a_magyar_Audinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4080350f-f2dd-4071-9497-fdbafe530c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb84acc-75a1-479f-883c-1fe363618937","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_Elindult_a_hibridek_gyartasa_a_magyar_Audinal","timestamp":"2019. december. 05. 15:30","title":"Elindult a hibridek gyártása a magyar Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akik nem vették igénybe az orvosi szolgáltatást ,rosszabbra értékelték az ellátórendszert, mint azok, akik az utóbbi időben voltak valamilyen kezelésen.\r

","shortLead":"Akik nem vették igénybe az orvosi szolgáltatást ,rosszabbra értékelték az ellátórendszert, mint azok, akik az utóbbi...","id":"20191205_A_Nezopont_Intezet_szerint_csak_minden_otodik_magyar_elegedett_a_hazai_egeszseguggyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504c0e55-a28b-48dd-b5ed-4e40919344e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_Nezopont_Intezet_szerint_csak_minden_otodik_magyar_elegedett_a_hazai_egeszseguggyel","timestamp":"2019. december. 05. 21:40","title":"A Nézőpont Intézet szerint csak minden ötödik magyar elégedett a hazai egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5882ad4-be52-4033-807d-6f6a9ff710a0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Remek időszak ez a Csillagok háborúja rajongóinak. Nemsokára a mozikba kerül a filmeket lezáró, gigászi összecsapásokat ígérő Skywalker kora, fut egy remek élőszereplős sorozat, a Mandalorian, és már kapható a Star Wars-játék, amire sokan régóta vágytak.","shortLead":"Remek időszak ez a Csillagok háborúja rajongóinak. Nemsokára a mozikba kerül a filmeket lezáró, gigászi összecsapásokat...","id":"20191206_star_wars_jedi_fallen_order_kritika_teszt_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5882ad4-be52-4033-807d-6f6a9ff710a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9357f4b2-1751-43a9-a325-72b6079846bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_star_wars_jedi_fallen_order_kritika_teszt_pc","timestamp":"2019. december. 06. 20:00","title":"Elkészült végre minden Star Wars-rajongó álma: egy jó videojáték – teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli ételek kitalálása.","shortLead":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli...","id":"201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd37318f-0aec-4cf8-9081-d0d8a10e9b6a","keywords":null,"link":"/360/201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","timestamp":"2019. december. 05. 12:40","title":"Nem sokon múlt, hogy nem alakultak Farkas Bertalan szocialista brigádok, úttörőcsapatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","shortLead":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","id":"20191205_Majtenyi_varga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282559b4-ba77-4f4c-8c4e-f75ad4dc5c28","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Majtenyi_varga","timestamp":"2019. december. 05. 18:10","title":"Majtényi László semmiben sem ért egyet Varga Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","shortLead":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","id":"201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae7b6f-0659-4319-b117-1714a52034b2","keywords":null,"link":"/360/201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"Király Viktor a színpadi csillogás mellé egy másikat is választott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és a delegátus tevékenységét a Románia elleni vesztes csoportmérkőzésen, a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és...","id":"20191206_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eaf442-80d5-465e-bba4-a69961876717","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:05","title":"Rasmussen: Ami történt, személyes támadás volt ellenem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]