[{"available":true,"c_guid":"d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","shortLead":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","id":"20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60c301-91dd-47b1-9919-4a2fdb92955d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","timestamp":"2019. december. 07. 13:30","title":"Nincs is napirenden, úgyhogy marad a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elszabadultak a jegyárak, több mint 65 ezer forint a legdrágább jegy az Aerosmith-re, a System of a Down esetében pedig közel 90 ezer forint a plafon.","shortLead":"Elszabadultak a jegyárak, több mint 65 ezer forint a legdrágább jegy az Aerosmith-re, a System of a Down esetében pedig...","id":"20191207_26_ezer_forint_a_legolcsobb_jegy_a_Pearl_Jamre_a_Kisst_akar_450_ezerert_is_meg_lehet_nezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0cf40f-3610-418c-95ce-e3e73babe214","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_26_ezer_forint_a_legolcsobb_jegy_a_Pearl_Jamre_a_Kisst_akar_450_ezerert_is_meg_lehet_nezni","timestamp":"2019. december. 07. 12:59","title":"26 ezer forint a legolcsóbb jegy a Pearl Jamre, a Kisst 450 ezerért is meg lehet nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","shortLead":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","id":"20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e2e5-7b5a-494e-86f5-4ed9e2dd1814","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Saját cégét támogatta a Pénzügyminisztérium a vállalatok megsegítésére szánt pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","id":"20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf64b01-dfaa-4d78-9f26-4a1b50d2d769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","timestamp":"2019. december. 09. 09:06","title":"Először kapott csillagot egy autó a hírességek sétányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A gyorskorcsolyázó Burján Csaba egy interjúban mesélt hatalmas botrányt kavart ügyéről, ami egy Instagramra kitett fotóval kezdődött. Azt mondja, csak a tumultust akarta megmutatni, és nem Kínát szidta.","shortLead":"A gyorskorcsolyázó Burján Csaba egy interjúban mesélt hatalmas botrányt kavart ügyéről, ami egy Instagramra kitett...","id":"20191207_burjan_csaba_gyorskorcsolya_kina_instagram_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cb3638-5181-41b8-8f02-0ec66a29a981","keywords":null,"link":"/sport/20191207_burjan_csaba_gyorskorcsolya_kina_instagram_botrany","timestamp":"2019. december. 07. 14:37","title":"Az olimpai bajnok Burján Csaba állítja, nem Kínát szidta az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","shortLead":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","id":"20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe874080-695b-4692-9798-c59c098e3046","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","timestamp":"2019. december. 07. 18:16","title":"Szabó Tímea: az önkormányzati választásokon kapott pofon miatt tákolta a Fidesz a lex-Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]