Hogy az esszenciális illóolajoknak nagyon finom az illatuk, afelől semmi kétség, elfogyasztani azonban már sokkal kevésbé ajánlott őket. A legfrissebb tanulmányok szerint az illóolaj-mérgezések egyre gyakoribbak és egyre súlyosabbak Európában és az Egyesült Államokban, de hasonló a tendencia Ausztráliában is.

A Medical Journal of Australia című tudományos szaklapban megjelent tanulmány a New South Wales Poisons Information Centre (NSWPIC) mérgezésekre vonatkozó adatait összegezte. Kiderült, 2014 júliusa és 2018 júniusa között összesen 4412, az illóolajkohoz kapcsolódó mérgezést regisztráltak, amely esetek kétharmadában a mérgezés a 15 éven aluli gyerekeket érintette – írja beszámolójában az IFLScience.

Az esszenciális illóolaj olyan, alacsony hőmérsékleten elpárolgó kémiai vegyület, amelyet desztillációval nyernek ki a növényekből. A lényege – ahogy a neve is utal rá, – hogy a növény esszenciáját tartalmazza, emiatt pedig nagyon kellemes illata van. Ezeket általában parfümökben, szappanokban és füstölőkben találhatjuk meg, de az aromaterápiás kezelés során is ezt használhatják, ami segít ellazítani és megnyugtatni az idegrendszert. Ugyanakkor vannak olyan gyártók – írja az IFLScience – amelyek azt mondják, ezek az olajok szájon át is alkalmazhatók.

A kutatások szerint azonban az ilyen alkalmazása komoly mérgezéshez vezethet, már egészen kis – 5 milliliter – mennyiség elfogyasztása esetén is. A gyerekeknél mindez életveszélyes is lehet.

A hatását tekintve okozhat hányingert, megzavarhatja a központi idegrendszer működését, bezavarhat a hormonműködésbe. Ez utóbbi például a teafaolaj és a levendulaolaj ilyen jellegű használatakor is előfordulhat, ezek ugyanis olyan vegyületeket tartalmaznak, amelyek az ösztrogént "utánozzák", és legátolják a tesztoszteronokat. Az IFLScience beszámolója szerint néhány esetben – amikor a bőrre kenve használták ezeket az olajokat – mindez a fiatal fiúk mellének növekedését idézte elő. Az olaj használatának elhagyása után a probléma megoldódott.

A jelentés szerint a fent említett esetek 80 százalékában csupán véletlenül nyelték le az olajokat az emberek – miután összekeverték annak üvegét egy másik szerrel –, ám 105 esetben szándékosan alkalmazták így az illóolajat.

