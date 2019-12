Az amerikai NIST (National Institute of Standards and Technology) intézet ballisztikusainak hála immár közelebbről is megvizsgálhatók az amerikai elnök, Kennedy halálát okozó puskagolyók – írta az Engadget. John Fitzgerald Kennedy 1963. november 22-én, Dallasban lett merénylet áldozata, fejlövés érte.

A NIST szakemberei egy különleges technikával (focus variation microscopy) előbb beszkennelték a lövedékeket, majd háromdimenziós képet alkottak róluk. Nem egyszerűen lefényképezték a golyókat, minden részletre kiterjedően analizálták azokat, így a legapróbb karcok is láthatók rajtuk.

© NIST

© NIST

A tudósok az eldeformálódott lövedéket is digitalizálták, amely a többek által csak "mágikus golyónak” nevezett teóriát bizonyítja. A feltételezések szerint a mágikus golyó az elnök hátán hatolt be, ezután felfelé haladva Kennedy nyakán át távozott, majd az elnök előtt ülő John Connally texasi kormányzó jobb hónalját eltalálva szétzúzta a bordáját. A lövedék ezután Connally mellkasa jobb oldalán kirepülve a kormányzó jobb csuklóját és bal combját is eltalálta.

Egyes elméletek ugyanakkor úgy tartják, Kennedyre összesen hat lövést adtak le.

John F. Kennedy © AFP

A Kennedy-gyilkosság elkövetésével Lee Harvey Oswaldot gyanúsították meg, aki nem sokkal később maga is meghalt: 48 órával a letartóztatása után egy Jack Ruby nevű bártulajdonos hasba lőtte a férfit.

A Kennedyvel végzett lövedékeket a NIST szerint meghatározhatatlan órába telt digitalizálni, a tudósoknak rengeteg munkájuk van benne. De ez a képeken is látszik. A fotókat az amerikai National Archives számára készítették, hogyha a golyók eltűnnének.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.