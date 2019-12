Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gitárművész az egyik barátja előtt esett össze.\r

\r

","shortLead":"A gitárművész az egyik barátja előtt esett össze.\r

\r

","id":"20191217_Kiderult_mi_okozta_Benko_Daniel_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f048b3-36a9-49e8-818d-553a1d1efb1e","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Kiderult_mi_okozta_Benko_Daniel_halalat","timestamp":"2019. december. 17. 09:42","title":"Kiderült, mi okozta Benkő Dániel halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38eff9f-d672-4dcd-aa42-d49a454f479d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft YourPhone alkalmazás egy következő frissítése vezeték nélküli rajztáblává változtathatja az androidos telefon számára az egyébként érintőtollal rendelkező tablet PC-t.","shortLead":"A Microsoft YourPhone alkalmazás egy következő frissítése vezeték nélküli rajztáblává változtathatja az androidos...","id":"20191218_uj_funkcio_microsoft_yourphone_app_erintotoll_tukrozese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38eff9f-d672-4dcd-aa42-d49a454f479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67158046-57f5-4997-8400-4138bca14a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_uj_funkcio_microsoft_yourphone_app_erintotoll_tukrozese","timestamp":"2019. december. 18. 19:03","title":"Új funkciót kap, akinek Windows van a gépén és Android a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","shortLead":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","id":"20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8a7450-d1a3-472f-992c-bc1a7fc6d137","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","timestamp":"2019. december. 17. 15:37","title":"Második nekifutásra sikerült a Fidesznek megemelni a bírók és ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0624354b-d45b-4f53-a1ca-f22f82687a14","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégén túraautó-világkupa bajnoki címet nyert himesházai versenyző megérkezett Budapestre.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén túraautó-világkupa bajnoki címet nyert himesházai versenyző megérkezett Budapestre.","id":"20191217_hazatert_michelisz_rajongok_fogadtak_a_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0624354b-d45b-4f53-a1ca-f22f82687a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891949a2-9a53-4d9f-921f-3d2c456ca32e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_hazatert_michelisz_rajongok_fogadtak_a_repuloteren","timestamp":"2019. december. 17. 12:22","title":"Hazatért Michelisz, rajongók fogadták a repülőtéren – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt. A társa két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott.","shortLead":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt...","id":"20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb7fe3-9715-4534-818b-cdd418f7834d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","timestamp":"2019. december. 16. 20:34","title":"Csalt és sikkasztott, évekre lecsukják a közös képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is szóba jöhet az új Huawei-gyár helyszíneként, miután a kínai óriás újabb európai üzem megvalósításában gondolkodik.","shortLead":"Magyarország is szóba jöhet az új Huawei-gyár helyszíneként, miután a kínai óriás újabb európai üzem megvalósításában...","id":"20191217_huawei_gyar_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97192578-8221-475c-aa2e-0567c7dcee99","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_gyar_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 17. 10:33","title":"Magyarország is versenyben van az új Huawei-gyárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]