[{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlanjai után, az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban élők részére is ingyenessé váljon a kéményseprés, amennyiben azt elfogadja az Országgyűlés.","shortLead":"Egy kormánypárti módosító javaslat lehetővé tenné a jövőben, hogy a bajba jutott, devizahitelesek Nemzeti Eszközkezelő...","id":"20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa7df19-8831-450d-97fe-4d7f0a7d66c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ezreknek_lehet_ingyenes_a_kemenysepres","timestamp":"2018. november. 06. 16:30","title":"Ezreknek lehet ingyenes a kéményseprés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b42d15-a701-4c14-86fa-45be8f5ea3cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha pedig megtanulunk egy új nyelvet, annak drasztikus hatása van a gondolkodásunkra is.","shortLead":"Ha pedig megtanulunk egy új nyelvet, annak drasztikus hatása van a gondolkodásunkra is.","id":"20181107_Tudta_hogy_a_nyelv_amit_beszel_befolyasolhatja_ahogy_a_vilagrol_gondolkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b42d15-a701-4c14-86fa-45be8f5ea3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22786f1-0db1-48ad-b4e9-4548fef96a01","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Tudta_hogy_a_nyelv_amit_beszel_befolyasolhatja_ahogy_a_vilagrol_gondolkodik","timestamp":"2018. november. 07. 12:54","title":"Tudta, hogy a nyelv, amit beszél, befolyásolhatja, ahogy a világról gondolkodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","shortLead":"Drága mulatság, mégis évek óta nő a túlórák száma.","id":"20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309c1d8-10c1-4f63-89fa-cb47df7b8c46","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Egymilliohoz_kozelithet_decemberben_a_kiskereskedelmi_tulorazas","timestamp":"2018. november. 07. 13:19","title":"Egymillióhoz közelíthet decemberben a kiskereskedelmi túlórázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés gyakorisága 2013 óta megnégyszereződött a közbeszédben.","shortLead":"A brit Collins szótár idén is megválasztotta az év szavát. Az \"egyszer használatos\", vagyis a \"single-use\" kifejezés...","id":"20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35947b3d-eb29-438e-8979-e248c7134d00","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Az_egyszer_hasznalatos_lett_az_ev_szava","timestamp":"2018. november. 07. 10:44","title":"Az \"egyszer használatos\" lett az év szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem ösztönöz környezettudatosságra, az arra vonatkozó jogszabályok pedig ellentmondásosak és folyamatosan változnak.","shortLead":"A hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem ösztönöz környezettudatosságra, az arra vonatkozó jogszabályok pedig...","id":"20181106_Ombudsmani_hivatal_tobb_sebbol_verzik_a_hazai_szemetszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee1df58-b5b0-479e-812f-4c7434c4dd53","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ombudsmani_hivatal_tobb_sebbol_verzik_a_hazai_szemetszallitas","timestamp":"2018. november. 06. 14:34","title":"Ombudsmani hivatal: több sebből vérzik a hazai szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c738ba7-9d4e-43e7-acbf-3e76f173f299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bele van kalkulálva a rakodók bérébe, hogy csomagokat fosztanak ki – így foglalta össze a Liszt Ferenc repülőtéren történteket egy ottani munkás.","shortLead":"Bele van kalkulálva a rakodók bérébe, hogy csomagokat fosztanak ki – így foglalta össze a Liszt Ferenc repülőtéren...","id":"20181108_Kitalalt_a_repteri_rakodo_hogyan_fosztjak_ki_a_csomagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c738ba7-9d4e-43e7-acbf-3e76f173f299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd102-2152-4d5f-8303-3448a65674dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Kitalalt_a_repteri_rakodo_hogyan_fosztjak_ki_a_csomagokat","timestamp":"2018. november. 08. 10:45","title":"Kitálalt a reptéri rakodó, hogyan fosztják ki a csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, a férfit pénteken hozhatják Budapestre.","id":"20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e588-b42e-4439-8199-e544964d2cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Blikk_Kiadjak_az_osztrak_hatosagok_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 09:27","title":"Blikk: Kiadják az osztrák hatóságok a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","shortLead":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","id":"20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75bbee0-7212-43ff-9391-7b7df0154884","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","timestamp":"2018. november. 06. 14:43","title":"A magyarok majdnem fele csak belföldről mer neten rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]