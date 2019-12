Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte nagyszerű évtizeden van túl, de ez csak a szolgáltatásokra nézve igaz.","shortLead":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte...","id":"20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a6d938-2007-4a02-8bd8-a2e882d5ed7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","timestamp":"2019. december. 18. 16:03","title":"10 éve volt az Apple-nek, hogy újabb nagy dolgot alkosson – nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04b4b1-41a0-4278-8637-9c8cd8441f55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt is, mit evett az illető utoljára és milyen baktériumok voltak a szájában.","shortLead":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt...","id":"20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908bcb-1efd-45ca-a7f5-13d57a490353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","timestamp":"2019. december. 17. 21:33","title":"Az emberi DNS könyvét tárta fel az 5700 éves \"rágógumi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg az alkalmazásfejlesztők esetleges külföldi kapcsolatait, sőt azt is, milyen nemzetiségű az, aki az appot készítette.","shortLead":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg...","id":"20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88147a90-d480-4e00-afb0-162f98b27fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","timestamp":"2019. december. 17. 12:03","title":"Nézzenek a körmére az appok fejlesztőinek – ezt kérik az Apple-től és a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25201dd-ec4e-48a2-9b25-a01221882886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is beiktatták Polt Pétert legfőbb ügyésznek.","shortLead":"Harmadszor is beiktatták Polt Pétert legfőbb ügyésznek.","id":"20191217_polt_peter_legfobb_ugyesz_ugyeszseg_kover_laszlo_beiktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d25201dd-ec4e-48a2-9b25-a01221882886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7412ea8c-9847-4b95-9f11-6a2c1f4b7084","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_polt_peter_legfobb_ugyesz_ugyeszseg_kover_laszlo_beiktatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:37","title":"Polt a nagy elődöt idézte: Az ügyész jutalma a kötelesség lelkiismeretes kielégítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd emlegetni.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd...","id":"20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c1018-b2c1-40c0-9db4-1c25fe9ae957","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","timestamp":"2019. december. 17. 16:03","title":"Mindenkit megnyugtat a Microsoft: nem lesz fura neve az új Xboxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó. A programhoz most fizetés nélkül lehet hozzájutni. ","shortLead":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó...","id":"20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8acb107-bead-487f-b071-7b6532b1878a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","timestamp":"2019. december. 17. 18:03","title":"Ingyen letölthető minden idők egyik leggusztustalanabb videojátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]