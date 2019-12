Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","shortLead":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","id":"20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30741add-1697-41d8-b833-dc78a3968a29","keywords":null,"link":"/sport/20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","timestamp":"2019. december. 24. 12:42","title":"Lőw Zsolt a jelölt a stuttgarti kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","shortLead":"Na, most bánhatja, ha nem a Legfőbb Ügyészségnél dolgozik!","id":"20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a04294c-7ba3-4002-86bc-89610fce7ff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_ev_vegi_jutalom_pluszjuttatas","timestamp":"2019. december. 23. 17:40","title":"Polt Péterék 2,5 milliárd forintot osztottak szét a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek. A magyar politikusoknak arra ugyan nincs lehetőségük, hogy Kim Dzsong Un nyomába lépjenek, és átadjanak egy teljes várost, de azért így sem kell elbújniuk. Nézzük, melyek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei!","shortLead":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek...","id":"20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2382594-321b-4f0a-8367-07a3cdfca941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_atado_unnepseg_avatas_kampany","timestamp":"2019. december. 23. 11:00","title":"Szavazzon: melyik volt 2019 legjobb átadóünnepsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyártól vége lesz az \"utolsó foglalható szoba\" jellegű presszióknak. ","shortLead":"Nyártól vége lesz az \"utolsó foglalható szoba\" jellegű presszióknak. ","id":"20191223_booking_turizmus_szallasfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef10efd-9174-43b1-986a-25e8f329fa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91b390-3edb-4942-91eb-2b27c7746b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_booking_turizmus_szallasfoglalas","timestamp":"2019. december. 23. 08:33","title":"Megváltozik a Booking.com működése 2020-tól, és ezt a felhasználók is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","shortLead":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","id":"20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15afe16-b930-4ab1-b2a8-ea9d384384f9","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","timestamp":"2019. december. 23. 07:40","title":"Németh Szilárd karácsonyi menüje meglepően visszafogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli, és a németek kedvelt karácsonyi édessége, a stollen.","shortLead":"Hajnalok hajnalán felkeltünk, elautóztunk Pilisszentivánra, a Jókenyér üzemébe, hogy megnézzük, hogyan készül a bejgli...","id":"20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc1f762-ae6a-44d7-8799-95abe714dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bff02b-cc28-486c-a726-93d6b94cb31f","keywords":null,"link":"/kkv/20191223_Pekmestertol_tanultuk_meg_mitol_nem_reped_szet_a_bejgli","timestamp":"2019. december. 23. 11:53","title":"Pékmestertől tanultuk meg, mitől nem reped szét a bejgli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","shortLead":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","id":"20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d3426-019c-4e6e-ab08-c356b4c52d21","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","timestamp":"2019. december. 23. 10:30","title":"Donald Trump: Soha nem értettem a szeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester-helyettes állítja: Máté Gábor marad a Katona igazgatója, az Újszínházat viszont vizsgálják.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes állítja: Máté Gábor marad a Katona igazgatója, az Újszínházat viszont vizsgálják.","id":"20191223_Gy_Nemeth_Erzsebet_Dorner_Gyorgy_amokfutast_rendez_a_zaklatasi_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f69e22-c7e3-4213-b11e-53360c50b115","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Gy_Nemeth_Erzsebet_Dorner_Gyorgy_amokfutast_rendez_a_zaklatasi_ugyben","timestamp":"2019. december. 23. 07:17","title":"Gy. Németh Erzsébet: Dörner György ámokfutást rendez a zaklatási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]