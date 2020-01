Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"330-ról 333-ra változott a forint/euró árfolyam egy nap alatt.","shortLead":"330-ról 333-ra változott a forint/euró árfolyam egy nap alatt.","id":"20200109_forint_euro_arfolyam_333","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14701148-9f39-4549-a93b-b42df50aba48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_forint_euro_arfolyam_333","timestamp":"2020. január. 09. 16:41","title":"Csúnyán gyengül a forint, 333-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","id":"20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3125bdb0-6a44-463a-bca7-fa65e8f68cfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 08. 19:20","title":"Intercityről zuhant le egy férfi Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este Gyilkolunk Produkciós Kft.","shortLead":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este...","id":"202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9e4c4-118f-4465-ba48-cdaf2a58f799","keywords":null,"link":"/360/202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","timestamp":"2020. január. 09. 12:00","title":"Ma Este Gyilkolunk Kft.-vel rendez filmet Csányi Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly összesen százan haltak meg így.","shortLead":"Tavaly összesen százan haltak meg így.","id":"20200109_Egy_het_alatt_nyolcan_haltak_meg_lakastuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e53561b-55e4-46a8-8bf2-1eacb410ad89","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Egy_het_alatt_nyolcan_haltak_meg_lakastuzben","timestamp":"2020. január. 09. 15:35","title":"Alig egy hét alatt nyolcan haltak meg lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap alatt három német városban.","shortLead":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap...","id":"20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057c4202-da0d-4338-8fad-fad2dda86220","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2020. január. 08. 18:05","title":"642 autót karcolt össze egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újraindul a világhírű Szabó István-filmek amerikai moziforgalmazása. Az Oscar-díjas Mephisto, a Bizalom és a Redl ezredes című filmek frissen felújított, 4K felbontású változatát vetíti januárban a patinás Film Forum mozi New Yorkban.



","shortLead":"Újraindul a világhírű Szabó István-filmek amerikai moziforgalmazása. Az Oscar-díjas Mephisto, a Bizalom és a Redl...","id":"20200109_Szabo_Istvan_felujitott_alkotasait_vetiti_a_New_Yorki_Film_Forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962989a0-4478-414b-8643-6b150df45a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Szabo_Istvan_felujitott_alkotasait_vetiti_a_New_Yorki_Film_Forum","timestamp":"2020. január. 09. 12:28","title":"Szabó István felújított filmjeit vetítik New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó harmadszor végzett az élen az európai sportújságírók szavazásán.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó harmadszor végzett az élen az európai sportújságírók szavazásán.","id":"20200108_hosszu_katinka_europa_legjobb_sportoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b03ef5-28b4-443e-a3f5-f0c8dc8562eb","keywords":null,"link":"/sport/20200108_hosszu_katinka_europa_legjobb_sportoloja","timestamp":"2020. január. 08. 10:47","title":"Hosszú Katinka lett 2019 legjobb női sportolója Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású tartalmakat is az otthoni szórakoztatásban jelenleg elérhető legjobb, 8K minőségűre skálázza fel a Samsung új tévéje.","shortLead":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású...","id":"20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f381807-c7b3-49ad-909d-a37fdf226867","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","timestamp":"2020. január. 07. 22:38","title":"A Samsung ígéri: mindegy, mit néz ezen a tévén, valódi 8K minőségű lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]