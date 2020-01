Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok eddig arról is vitatkoztak, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.","shortLead":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok...","id":"20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09f693-a9ba-4acc-9c0a-b1ae1acbcce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","timestamp":"2020. január. 09. 20:03","title":"Alaposan megnézték egy rákbeteg szemét a tudósok, és olyat láttak, amit eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem a hardveres erő, hanem a masszív felépítés a fontos.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem...","id":"20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a4228-bf8f-42af-b215-69994e052ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","timestamp":"2020. január. 09. 16:03","title":"Nem a legerősebb telefon, de jól bírja az esést a Cat legújabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","shortLead":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","id":"20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dbe29-af8b-4057-a922-c4ab009185cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","timestamp":"2020. január. 09. 14:10","title":"Idén sem lesz házigazdája az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","shortLead":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","id":"20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1efe54-b9e6-4f95-a5d7-d01508a9a941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","timestamp":"2020. január. 08. 06:42","title":"Halálos baleset történt Salgótarjánnál és Lulla közelében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c96217e-d36b-425a-9d18-1b422c31e3de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A szűnni nem akaró, példátlanul súlyos bozóttüzek sem győzték meg az ausztrál kormányt a klímaváltozás veszélyéről, mert annak elismerése súlyos döntéseket követelne a gazdaságban.","shortLead":"A szűnni nem akaró, példátlanul súlyos bozóttüzek sem győzték meg az ausztrál kormányt a klímaváltozás veszélyéről...","id":"20200108_tuztenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c96217e-d36b-425a-9d18-1b422c31e3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8fceb0-127f-4377-9b35-808a8b683db2","keywords":null,"link":"/360/20200108_tuztenger","timestamp":"2020. január. 08. 13:00","title":"Ausztrália tűztengerben – Apokalipszis most és mindörökké?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon és más nemzetközi versenyeken levett doppingmintákat. A WADA egyelőre annyit közölt, hogy vizsgálódik. ","shortLead":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon...","id":"20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98e9c4-f504-484b-b583-4ce6ba1df6f7","keywords":null,"link":"/sport/20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","timestamp":"2020. január. 08. 05:11","title":"A WADA vizsgálódik és hallgat a súlyemelők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","shortLead":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","id":"20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93099aa-195b-491f-875a-d69fb47c8eef","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","timestamp":"2020. január. 09. 08:35","title":"Tizenhat év után távozik a Jobbik pártigazgatója, helyére a mostani elnök kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]