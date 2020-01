Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ec12c0-8c53-4a85-9898-01cf3a650b0a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de a vadászpilóták kötelességeiben is.","shortLead":"Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de...","id":"20200112_Azert_kaptuk_meg_hamarabb_a_GPSt_mert_tevedesbol_lelottek_egy_utasszallitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ec12c0-8c53-4a85-9898-01cf3a650b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2021b-32ed-4bfe-b753-775df1a3e872","keywords":null,"link":"/360/20200112_Azert_kaptuk_meg_hamarabb_a_GPSt_mert_tevedesbol_lelottek_egy_utasszallitot","timestamp":"2020. január. 12. 17:00","title":"Azért kaptuk meg hamarabb a GPS-t, mert tévedésből lelőttek egy utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője Alföldi Róbert lesz. Vele beszélhettünk arról, hogy milyen West Side Story-t láthatunk tőle, szerinte melyek a darab örökérvényű aktualitásai, és miért szereti ennyire az egyik szerző, Bernstein zenéjét. ","shortLead":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője...","id":"20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ccb36-d448-41d3-ad97-89ae453468dd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","timestamp":"2020. január. 13. 11:30","title":"„Egy ekkora színpadon nem lehet blöffölni” – interjú Alföldi Róberttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassuló növekedés, izgalmas év jöhet a cég elemzői szerint. ","shortLead":"Lassuló növekedés, izgalmas év jöhet a cég elemzői szerint. ","id":"20200113_340_forint_folotti_eurot_sem_tart_kizartnak_az_Equilor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b07711-fd79-43ca-8650-ebe3dce0fa97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_340_forint_folotti_eurot_sem_tart_kizartnak_az_Equilor","timestamp":"2020. január. 13. 16:27","title":"340 forint fölötti eurót sem tart kizártnak az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e90a0ce-f76b-4310-9019-9470f2032b9b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: mókusok, látszat, rakéta, gyanú, Megxit. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200112_Az_en_hetem_Lackfi_Janos_Soder_Karcsi_evertekeloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e90a0ce-f76b-4310-9019-9470f2032b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b02d13-eb3a-4c10-a761-2665406deae1","keywords":null,"link":"/360/20200112_Az_en_hetem_Lackfi_Janos_Soder_Karcsi_evertekeloje","timestamp":"2020. január. 12. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János Sóder Karcsi évértékelőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","shortLead":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","id":"20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e90d9-aaa9-4e20-923c-ae6868fcaa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 13. 13:37","title":"Letartóztatták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás 17 éves gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig még egyetlen sorozatgyártású személyautóban sem volt annyira erős 3 hengeres erőforrás, mint amilyet a Toyota most leleplezett.","shortLead":"Eddig még egyetlen sorozatgyártású személyautóban sem volt annyira erős 3 hengeres erőforrás, mint amilyet a Toyota...","id":"20200113_261_loero_ime_a_vilag_legerosebb_3_hengeres_benzinmotorja_toyota_yaris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397ba4e-a8e3-4219-8f58-5d3f9b1bf0f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_261_loero_ime_a_vilag_legerosebb_3_hengeres_benzinmotorja_toyota_yaris","timestamp":"2020. január. 13. 13:21","title":"261 lóerő: íme a világ legerősebb 3 hengeres benzinmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c3d9-d1ff-4e9b-aec9-00729607467e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","timestamp":"2020. január. 12. 12:03","title":"Ez történt: lenyűgöző képeket tettek közzé az Avatar 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","shortLead":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","id":"20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26886d-d7be-4cb9-8d98-518a1cc0d66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","timestamp":"2020. január. 13. 12:34","title":"Emberöléssel végződött a szilveszteri ivászat Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]