[{"available":true,"c_guid":"570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","shortLead":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","id":"20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6c303-2995-4a46-98b6-6fc5ad627871","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","timestamp":"2020. január. 09. 08:23","title":"Lyme-kórral küzdött Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a magyar az egyetlen külképviselet, amelyik ideiglenesen nem fogad ügyfeleket.","shortLead":"Nem a magyar az egyetlen külképviselet, amelyik ideiglenesen nem fogad ügyfeleket.","id":"20200110_canberra_bezart_magyar_konzulatus_legszennyezettseg_tuz_fust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ab7446-9e94-41b0-96c0-eaac011364d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_canberra_bezart_magyar_konzulatus_legszennyezettseg_tuz_fust","timestamp":"2020. január. 10. 09:58","title":"Olyan rossz a levegő Canberrában, hogy bezárt a magyar konzulátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d153bb-d390-4880-bc61-4bc3b93cfcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","timestamp":"2020. január. 08. 20:10","title":"Marabu Féknyúz: A Bosszúállók kalandjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül a szerelőcsarnokból a James Webb űrteleszkóp, hogy a sorozatos csúszások után végre tényleg pályára állítsák.","shortLead":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül...","id":"20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54784597-d3b0-4e0d-a65e-b7333c8d20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 08. 11:33","title":"Most már tényleg fellövik a gigászi pénzből készülő űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","shortLead":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","id":"20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d4fb46-99c2-4c1f-88bb-7fcd3b2c44cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","timestamp":"2020. január. 09. 13:45","title":"Több mint 12 millió forinttal távozik posztjáról egy államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977858a5-2aa2-4a6c-b537-97076cd70281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több kép és egy videó is megjelent az interneten, amelyeken terjesztőik szerint a magyar idő szerint szerda hajnalban lezuhant ukrán utasszállító látható, még a földbe csapódás előtt. Jordániai lapértesülések szerint a gépet lelőhették.","shortLead":"Több kép és egy videó is megjelent az interneten, amelyeken terjesztőik szerint a magyar idő szerint szerda hajnalban...","id":"20200108_ukran_utasszallito_lezuhant_iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=977858a5-2aa2-4a6c-b537-97076cd70281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac2b948-d32e-4333-8470-7d238e384c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ukran_utasszallito_lezuhant_iran","timestamp":"2020. január. 08. 10:40","title":"Videón, ahogy az ukrán utasszállító 176 emberrel a fedélzetén lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af884f4-994e-4bbb-9489-c24ebeeaefb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió előterében emléktáblát állítottak a legendás riporternek.","shortLead":"A stúdió előterében emléktáblát állítottak a legendás riporternek.","id":"20200108_Matol_Balo_Gyorgy_nevet_viseli_az_RTL_Klub_hirstudioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af884f4-994e-4bbb-9489-c24ebeeaefb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cbb55f-4538-4f48-a5ba-d93eb641acb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Matol_Balo_Gyorgy_nevet_viseli_az_RTL_Klub_hirstudioja","timestamp":"2020. január. 08. 19:07","title":"Mától Baló György nevét viseli az RTL Klub hírstúdiója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]